Suzanne Schulting is woensdag derde geworden op de 1.500 meter bij de Olympische Spelen. Ook Xandra Velzeboer reed in de finale, zij kwam niet verder dan de vijfde plaats. Het goud ging naar de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong.

Schulting kwam in het Capital Indoor Stadium drie duizendsten van een seconde te kort voor het zilver. De Italiaanse Arianna Fontana bleef haar nipt voor.

Het is de vierde medaille voor Schulting in Peking. Eerder veroverde ze zilver op de 500 meter en goud op de 1.000 meter en de relay. Vier jaar geleden op de Spelen in Pyeongchang pakte de 24-jarige Friezin goud op de 1.000 meter en brons met de relay.

Schulting had in Peking de derde Nederlander ooit kunnen worden met drie gouden medailles op één Winterspelen. Ard Schenk (1972) en Yvonne van Gennip (1988) lukte dat eerder wel.

De twintigjarige Velzeboer maakte ook deel uit van de gouden relayploeg in Peking en eindigde op de 1.000 meter eveneens als vijfde, na winst in de B-finale.

De verschillen op de streep waren minimaal. Foto: Getty Images

Schulting moet vroeg gaatje dichtrijden

Schulting begon als een van de grote favorieten aan de finale van de 1.500 meter, na overtuigende optredens in de kwartfinale en de halve eindstrijd eerder op de dag. Al vroeg in de finale reed de Chinese Han Yutong met enkele tientallen meters voorsprong op kop.

Schulting besloot het gat dicht te rijden en dat kostte haar mogelijk wat kracht in de slotfase. Met zo'n vier rondes te gaan versnelde de Koreaanse Choi op kop. Schulting kwam in het gedrang en had moeite om naar voren te komen.

Ze kon Choi, die vier jaar geleden in Pyeongchang ook al olympisch kampioen werd op de 1.500 meter, niet bedreigen en kwam nipt te kort om de tweede plaats over te nemen van Fontana. Het was nog wel genoeg voor haar vierde medaille in Peking.

Het schorttracktoernooi in Peking is na de 1.500 meter voorbij. Schulting was bij alle vier de Nederlandse medailles betrokken. Zuid-Korea was het vijf medailles (twee keer goud, driemaal zilver) het meest succesvol. Gastland China pakte net als Nederland twee keer goud en ook één keer zilver en één keer brons.