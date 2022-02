Suzanne Schulting heeft woensdag op de Olympische Spelen zonder problemen de halve finale op de 1.500 meter gehaald. Ook Xandra Velzeboer is door evenals Rianne de Vries, wier rit door het ontbreken van het rondebord in chaos ontaardde.

Schulting begon haar heat afwachtend en werkte zich halverwege vanaf de vierde plaats naar voren. Met vier rondes te gaan pakte ze de kop en die gaf de Friezin niet meer weg.

Eenmaal op kop toonde Schulting haar klasse en reed ze hard weg bij de rest van het veld. Alleen de Belgische Hanne Desmet kon in haar buurt blijven.

Schulting jaagt op de langste individuele shorttrackafstand op haar vierde medaille in Peking. Eerder veroverde ze zilver op de 500 meter en goud op de 1.000 meter en de relay.

Consternatie bij de jury als het rondebord en de tijdwaarneming dienst weigeren. Consternatie bij de jury als het rondebord en de tijdwaarneming dienst weigeren. Foto: Getty Images

Rondebord functioneert niet in heat De Vries

In de heat van De Vries functioneerde het rondebord en de tijdwaarneming niet. De Nederlandse kwam als vierde van de zes over de streep, maar er was lange tijd geen officiële uitslag.

Pas na een half uur werd een uitslag bekendgemaakt. De tijd van De Vries leek nipt onvoldoende om als een van de twee snelste nummers vier door te gaan naar de halve finale. Maar later kreeg ze alsnog een startbewijs van de jury voor de halve finale na een protest van de Nederlandse bondscoach Jeroen Otter.

De 31-jarige De Vries debuteerde op de 1.500 meter op de Olympische Spelen. Ze maakte de twee voorgaande Winterspelen mee als reserve.

Velzeboer plaatste zich overtuigend voor de halve finale. In haar heat moest ze alleen de Amerikaanse Kristen Santos voorlaten, de rest van het veld werd op grote achterstand gereden.

De halve finales van de 1.500 meter beginnen om 13.19 uur (Nederlandse tijd). De eindstrijd staat om 14.18 uur op het programma.