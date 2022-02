Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer hebben woensdag op de Olympische Spelen de finale op de 1.500 meter gehaald. Rianne de Vries sneuvelde in de halve finale, nadat haar kwartfinale in chaos was ontaard.

Schulting pakte met vier rondes te gaan de koppositie er reed vervolgens hard weg bij de rest. Alleen de Belgische Hanne Desmet kon bij haar in de buurt blijven.

Eerder op de dag won Schulting al overtuigend haar kwartfinale. Ook toen was Desmet de enige die haar kon volgen.

Schulting jaagt op de langste individuele shorttrackafstand op haar vierde medaille in Peking. Eerder veroverde ze zilver op de 500 meter en goud op de 1.000 meter en de relay.

Xandra Velzeboer ging als snelste nummer drie door naar de finale. Foto: Getty Images

Ook Velzeboer door

Velzeboer reed een stuk minder overtuigend naar de finale. Ze werd derde in haar heat, met slechts 0,013 seconden voorsprong op de Canadese Courtney Sarault. Dat was genoeg om als snelste nummer drie naar de finale met zeven vrouwen te mogen.

Rianne de Vries reed in dezelfde heat als Velzeboer en eindigde daar als vijfde. Dat leverde haar een vijftiende plek in de einduitslag op.

Consternatie bij de jury als het rondebord en de tijdwaarneming dienst weigeren. Foto: Getty Images

Rondebord functioneert niet in heat De Vries

De kwartfinale van De Vries was nog chaotisch verlopen. Het rondebord en de tijdwaarneming functioneerden niet. De Nederlandse kwam als vierde van de zes over de streep, maar er was lange tijd geen officiële uitslag.

Pas na een half uur werd een uitslag bekendgemaakt. De tijd van De Vries leek nipt onvoldoende om als een van de twee snelste nummers vier door te gaan naar de halve finale. Maar na een protest van de Nederlandse bondscoach Jeroen Otter kreeg ze van de jury alsnog een startbewijs voor de halve eindstrijd.

De 31-jarige De Vries debuteerde op de 1.500 meter op de Olympische Spelen. Ze maakte de twee voorgaande Winterspelen mee als reserve.

De finale staat om 14.18 uur op het programma.