Jutta Leerdam en Ireen Wüst starten donderdag in hun jacht op goud op de olympische 1.000 meter voor topfavoriet Miho Takagi. Antoinette de Jong komt al vroeg in actie. Dat heeft de loting woensdag uitgewezen.

De 23-jarige Leerdam start in rit elf (van de vijftien) in de buitenbaan en treft de Amerikaanse Kimi Goetz. Wüst komt een rit later het ijs op en neemt het op tegen de Poolse Andzelika Wójcik. Ook de 35-jarige Wüst, die haar laatste olympische race zal rijden, begint in de buitenbaan.

Leerdam en Wüst zijn vanuit Nederlands oogpunt de grootste kanshebbers op een medaille. Leerdam werd op deze Spelen al vijfde op de 500 meter, maar heeft op de 1.000 meter al haar sporen verdiend. In 2020 werd ze wereldkampioene op die afstand en een jaar later tweede.

Wüst jaagt op haar veertiende olympische medaille. Op de 1.000 meter pakte ze in 2014 in Sotsji het zilver. In 2007 werd ze op die afstand wereldkampioene. Wüst won op deze Spelen al goud op de 1.500 meter en brons op de ploegenachtervolging.

De Nederlandse vrouwen zullen vooral op Miho Takagi moeten letten. Foto: Getty Images

Takagi direct na Wüst, De Jong al in derde rit

In de dertiende rit rijdt Takagi. De Japanse, die op deze Spelen al het zilver pakte op de 500 meter en de 1.500 meter, is de regerend wereldkampioene sprint en geldt - ook door haar resultaten in Peking - als topfavoriet. Takagi start in de binnenbaan en treft Angelina Golikova uit Rusland.

De Jong komt al in de derde rit het ijs op. De 26-jarige Friezin neemt het op tegen de Belarussische Ekaterina Sloeva. Ook De Jong begint in de buitenbaan. Ze rijdt donderdag haar vierde afstand van deze Spelen. De Jong pakte al brons op de 1.500 meter en de ploegenachtervolging. Op de 3.000 meter werd ze achtste.

De 1.000 meter bij de vrouwen in de National Speed Skating Oval van Peking begint donderdag om 9.30 uur (Nederlandse tijd). Jorien ter Mors is nog altijd regerend olympisch kampioene op deze afstand, maar zij plaatste zich niet voor de 1.000 meter in Peking.