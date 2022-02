Sporttalent zit soms in de genen. Op de Olympische Winterspelen in Peking zijn liefst tien sporters actief die samen met een familielid een medaille wonnen, óf met hun podiumplaats in de voetsporen van een familielid traden. Een overzicht:

De Oostenrijkse skiër Johannes Strolz verraste in Peking met goud op de combinatie. De Oostenrijkse skiër Johannes Strolz verraste in Peking met goud op de combinatie. Foto: Getty Images

In 1988 won zijn vader Hubert Strolz al goud op hetzelfde onderdeel bij de Winterspelen in Calgary. In 1988 won zijn vader Hubert Strolz al goud op hetzelfde onderdeel bij de Winterspelen in Calgary. Foto: Getty Images

De Tsjechische skiester Ester Ledecka pakte goud op de parallelreuzenslalom, nadat ze vier jaar geleden in Pyeongchang al tweemaal olympisch kampioene was geworden. Ze is de kleindochter van de ijshockeyer Jan Klapac, die op de Winterspelen van 1964 en 1968 brons en zilver won met de Tsjechoslowaakse ploeg. De Tsjechische skiester Ester Ledecka pakte goud op de parallelreuzenslalom, nadat ze vier jaar geleden in Pyeongchang al tweemaal olympisch kampioene was geworden. Ze is de kleindochter van de ijshockeyer Jan Klapac, die op de Winterspelen van 1964 en 1968 brons en zilver won met de Tsjechoslowaakse ploeg. Foto: ANP

De Amerikaanse skiër Ryan Cochran pakte in Peking zilver op de super-G. De Amerikaanse skiër Ryan Cochran pakte in Peking zilver op de super-G.

Zijn moeder Barbara Cochran werd in 1972 in Sapporo olympisch kampioene op de slalom. Zijn moeder Barbara Cochran werd in 1972 in Sapporo olympisch kampioene op de slalom. Foto: Getty Images

Matthias Mayer hielp Oostenrijk bij de derde Spelen op rij aan goud, ditmaal op de super-G. Matthias Mayer hielp Oostenrijk bij de derde Spelen op rij aan goud, ditmaal op de super-G. Foto: Getty Images

Daarmee overtrof hij zijn vader Helmut Mayer (links op de foto) die in 1988 in Calgary zilver won op de super-G. Daarmee overtrof hij zijn vader Helmut Mayer (links op de foto) die in 1988 in Calgary zilver won op de super-G. Foto: Getty Images

De Zwitserse skiester Michelle Gitin bleef in Peking op brons steken, nadat ze vier jaar geleden wel goud had gepakt. De Zwitserse skiester Michelle Gitin bleef in Peking op brons steken, nadat ze vier jaar geleden wel goud had gepakt. Foto: Getty Images

Met twee medailles overtreft ze wel haar oudere zus Dominique Gisin, die in 2014 goud won op de afdaling. Met twee medailles overtreft ze wel haar oudere zus Dominique Gisin, die in 2014 goud won op de afdaling. Foto: Getty Images

De Finse langlaufer Iivo Niskanen wordt na zijn gouden race omhelst door zijn zus Kerttu Niskanen, die ook goud pakte in Peking. De Finse langlaufer Iivo Niskanen wordt na zijn gouden race omhelst door zijn zus Kerttu Niskanen, die ook goud pakte in Peking. Foto: Getty Images

De Italiaanse shorttracksters pakten in China zilver op de relay, en dat was voor een groot deel te danken aan de zussen Martina en Arianna Valcepina. De Italiaanse shorttracksters pakten in China zilver op de relay, en dat was voor een groot deel te danken aan de zussen Martina en Arianna Valcepina. Foto: Getty Images

Hongarije heeft twee shorttrackbroers: Shaoang en Shaolin Liu vijzelden hun aantal olympische medailles in Peking op naar negen. Hongarije heeft twee shorttrackbroers: Shaoang en Shaolin Liu vijzelden hun aantal olympische medailles in Peking op naar negen. Foto: Getty Images

De langlaufzusjes Hanna en Elvira Öberg (de vrouwen rechts op de foto) hadden individueel al vier olympische medailles op zak, voordat ze in Peking goud pakten met de Zweedse relayploeg. De langlaufzusjes Hanna en Elvira Öberg (de vrouwen rechts op de foto) hadden individueel al vier olympische medailles op zak, voordat ze in Peking goud pakten met de Zweedse relayploeg. Foto: Getty Images