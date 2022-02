Met zijn lange haar, dikke snor, felgekleurde schoenen en talrijke tatoeages is Matt Hamilton een opvallende figuur op de olympische curlingbaan. De Amerikaan hoopt op die manier geld in te zamelen voor het goede doel.

Door zijn haar te laten groeien, zamelt Hamilton geld in voor onderzoek naar hersenkanker. De 32-jarige Amerikaan stelde zich voor de Winterspelen in Peking ten doel om 5.000 dollar (4.400 euro) aan donaties op te halen.

Met nog vier dagen te gaan op de Spelen staat de teller al op 5.700 euro, vooral tijdens de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Canada stroomden de donaties binnen. Hamilton stelde zijn doel daarop naar boven bij: 8.800 euro.

De curler vraagt mensen geld te doneren aan Stache Strong, een organisatie die onderzoek naar hersenkanker financiert. "Kanker heeft helaas effect op iedereen. Laten we het samen verslaan", zei Hamilton enkele weken geleden in een bericht op Instagram.

Matt Hamilton toont zijn felgekleurde curlingschoenen. Matt Hamilton toont zijn felgekleurde curlingschoenen. Foto: AP

Amerikanen na slechte start toch dicht bij plek in halve finales

Vier jaar geleden bij de Winterspelen in Pyeongchang veroverde Hamilton goud met de Amerikaanse ploeg. In Peking heeft de VS moeite om de favorietenrol waar te maken.

Na drie nederlagen in de eerste vijf duels leek uitschakeling nabij, maar met nog één poulewedstrijd te gaan kunnen de Amerikanen zich nog altijd voor de halve finales plaatsen. Donderdag speelt de ploeg van Hamilton tegen hekkensluiter Denemarken.