De ijshockeyers van de Verenigde Staten zijn woensdag in de kwartfinales van de Olympische Spelen al vroeg uitgeschakeld. De tweevoudig olympisch kampioen verloor na shoot-outs van Slowakije.

Hoewel er geen spelers uit de NHL meedoen, behoorde de VS tot de kanshebbers voor de olympische medailles. De ploeg van coach Craig Ramsay was het toernooi nog goed begonnen met groepswinst en de eerste zege op buurland Canada in twaalf jaar tijd.

De Amerikanen gingen de derde periode tegen Slowakije in met een 2-1-voorsprong, maar moesten 44 seconden voor het einde van de wedstrijd de gelijkmaker incasseren. De Slowaken kozen in de slotminuten ervoor de goalie in te ruilen voor een extra speler en dat resulteerde in een treffer van Marek Hrivik.

De tien minuten durende overtime leverde geen winnaar op en dus moest een shout-outserie uitkomst bieden. Slechts één speler - Peter Cehlarik uit Slowakije - was daarin succesvol, waardoor het Slowaakse team voor het eerst sinds 2010 in de halve finales staat.

De andere drie kwartfinales, met onder meer favorieten Rusland, Canada en outsider Finland, worden ook woensdag afgewerkt. Rusland is de regerend olympisch kampioen, Canada is met negen olympische titels recordhouder.

Na de uitschakeling van de mannen zijn de ogen in de Verenigde Staten volledig gericht op het vrouwenteam, dat sinds 1998 op elke editie van de Winterspelen een medaille veroverde. Dit jaar staan de Amerikaanse ijshockeysters opnieuw in de finale: ze strijden donderdag om de olympische titel met Canada.