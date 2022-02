Bij de dopingtest van de Russische kunstrijdster Kamila Valieva zijn behalve het verboden middel trimetazidine (TMZ) nog twee niet verboden substanties aangetroffen die gebruikt worden bij hartproblemen, zo meldt New York Times. De Russische kunstrijder kan donderdag haar tweede gouden medaille winnen op de Olympische Winterspelen in Peking.

TMZ staat wel op de dopinglijst, omdat het een positief effect op het uithoudingsvermogen zou hebben. Van de andere middelen, Hypoxen en L-Carnitine, is niet bekend dat ze prestatiebevorderend zijn, meldt de krant New York Times woensdag.

Advocaten van Valieva beweerden eerder deze week dat TMZ waarschijnlijk in het lichaam van de vijftienjarige kunstrijdster was terechtgekomen, doordat ze uit het glas van haar opa gedronken had. Haar opa is een hartpatiënt.

De dopingzaak rond Valieva houdt de gemoederen behoorlijk bezig in Peking. Kort nadat ze vorige week goud had gewonnen met de Russische ploeg in de landenwedstrijd, werd ze door het Russisch olympisch comité geschorst.

Dat besluit werd snel weer teruggedraaid. Het IOC, schaatsbond ISU en antidopingbureau WADA tekenden zonder succes beroep aan bij het CAS. Het sporttribunaal wees erop dat Valieva vanwege haar jonge leeftijd als beschermde persoon wordt gezien in de WADA-regels.

IOC reikt geen medailles uit aan Valieva

Mogelijk wordt Valieva later alsnog gestraft voor haar positieve dopingtest, die werd afgenomen na een wedstrijd in december. Het kan nog maanden duren voordat het onderzoek is afgerond.

Valieva kan daardoor uit blijven komen op de Winterspelen. Dinsdag plaatste ze zich met de beste score op de korte kür voor de vrije kür op donderdag. Ze is de enige kunstrijdster die een viervoudige sprong beheerst en is daardoor topfavoriete voor een tweede gouden medaille.

Indien Valieva opnieuw op het podium eindigt, zullen er geen medailles worden uitgereikt. Het IOC beschouwt de uitslag als voorlopig. Na de door Rusland gewonnen teamwedstrijd vond er evenmin een medailleceremonie plaats.