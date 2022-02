Bondscoach Jan Coopmans zag de Nederlandse schaatsers dinsdag op de Olympische Spelen één keer brons winnen op de ploegenachtervolging. De 64-jarige Limburger noemt het een "harde les" en hoopt op verandering, maar weet ook dat hij net als zijn voorgangers slechts beperkt invloed heeft.

Op 21 februari 2018 krijgt Geert Kuiper in de Gangneung Oval in Zuid-Korea na zilver voor de Nederlandse vrouwen en brons voor de Nederlandse mannen de vraag of hij een onmogelijke opdracht had als bondscoach van de achtervolgingsploegen.

"Het systeem met merkenteams is de kracht van het Nederlandse schaatsen, we zijn individueel heel succesvol op deze Olympische Spelen. Maar voor de ploegenachtervolging is het een probleem", antwoordt de ervaren Fries. "En ik zie ook wel dat dat in schaatsland Nederland niet een-twee-drie verandert."

Bijna vier jaar later komt Kuipers opvolger Coopmans in de National Speed Skating Oval van Peking met een vrijwel identieke analyse na een nog slechter resultaat voor Nederland op de teampursuit. De vrouwen zorgen voor de enige medaille (brons), terwijl de mannen met een vierde plek voor het eerst helemaal niet op het podium staan op de Spelen.

"Het concept van merkenteams die elkaar beconcurreren, levert Nederland geweldig veel succes op, ook weer tijdens deze Spelen", zegt Coopmans. "Natuurlijk zijn we er ziek van dat het op de ploegenachtervolging niet lukt, maar de marktwaarde van Nederlandse schaatsers wordt nu eenmaal vooral bepaald door de resultaten op de individuele afstanden. Terwijl landen als Canada en de Verenigde Staten alles op de teampursuit zetten en ons verslaan op het belangrijkste moment."

Coopmans weet - net als Kuiper vier jaar geleden - dat de Nederlandse schaatscultuur veranderen niet simpel is. "Maar we zullen toch met elkaar moeten praten over hoe we verdergaan, want dit was een harde les", aldus de bondscoach. "Of we het nou willen of niet in Nederland, teamonderdelen zullen een steeds grotere rol spelen op de Spelen. En we zullen mee moeten in die tendens."

63 Bekijk hoe Nederlandse vrouwen brons winnen op ploegenachtervolging

'Je moet heel veel trainen op de ploegenachtervolging'

Toen Remmelt Eldering vier jaar geleden begon als bondscoach van de Canadese vrouwen, kreeg hij een team onder zijn hoede dat bij de olympische ploegenachtervolging van 2018 een achterstand van zes seconden op goudenmedaillewinnaar Japan had.

"Langzaam maar zeker hebben we dat gat gedicht", zegt de Fries dinsdag nadat zijn rijdsters Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Valérie Maltais de Japanse vrouwen hadden geklopt in de olympische finale. "Dat proces heeft heel veel energie gekost, want je moet heel veel trainen op de ploegenachtervolging om het goed te kunnen doen."

Coopmans glimlacht als hij met de woorden van Eldering geconfronteerd wordt. "Ik kan dat volledig beamen", zegt hij. "Maar Remmelt heeft als voordeel dat hij driehonderd dagen per jaar met zijn schaatssters optrekt en het complete programma voor hen schrijft. Ik maak mee dat de helft van mijn ploeg in de zomer drie weken op trainingskamp op Tenerife is en dat de andere helft voor een trainingskamp naar Italië vertrekt als zij terugkomen."

De Nederlandse bondscoach zegt niet jaloers te zijn op de situatie van Eldering. "Dat heeft totaal geen zin, zeker niet als je hier naar de medaillespiegel kijkt. Er zijn zaken waar ik niet zo veel invloed op heb. Ik kan moeilijk een rijder verbieden om een individuele afstand te rijden in dienst van de teampursuit, dat is ondenkbaar."

212 Waarom Nederland zelden goud wint op de ploegenachtervolging

'Ik weet niet of je ooit de perfecte bondscoach kan krijgen'

De komende maanden zal op het bondsbureau van de KNSB ongetwijfeld overlegd gaan worden over veranderingen in de Nederlandse aanpak van de ploegenachtervolging. "Ik hoop dat de KNSB nu écht ziet dat het anders moet, dat er echt op getraind moet worden", geeft Irene Schouten na de podiumceremonie in Peking alvast een eerste aanzet.

Een van de belangrijkste vragen is of Coopmans, die een aflopend contract heeft, het proces ook de komende jaren mag blijven begeleiden. "Het is voor Jan heel moeilijk, ik weet niet of je ooit de perfecte bondscoach kan krijgen", zegt Antoinette de Jong. Schouten pleit voor een coach die hard is. "Die zegt: we gaan nu gewoon trainen."

Coopmans zelf lijkt open te staan voor een langer verblijf. "Ik ben drie jaar geleden na lange omzwervingen naar Nederland gekomen en dat is me goed bevallen", zegt de Limburger. "Maar dat gaat waarschijnlijk pas in het voorjaar beslist worden. Dan ga ik ook bij mezelf te rade of ik het maximale eruit heb gehaald."