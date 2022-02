Daniil Aldoshkin heeft dinsdag zijn excuses aangeboden voor het opsteken van zijn middelvinger na de halve finale van de ploegenachtervolging bij de Olympische Spelen. Volgens de Russische schaatser was het gebaar niet bedoeld om iemand te kwetsen.

"Ik weet bijna niet meer wat er gebeurde toen we over de finish kwamen", zei Aldoshkin over het moment na de gewonnen halve finale tegen de Verenigde Staten. "Het was voor mij persoonlijk een heel emotioneel moment."

"Dit zijn mijn eerste Spelen en dit betekende ook mijn allereerste medaille", vervolgde de twintigjarige Rus, die in Peking ook op de 1.500 meter in actie kwam. "Ik wilde niemand beledigen, dus vergeef me alsjeblieft wat ik heb gedaan."

Aldoshkin was met Ruslan Zakharov en Sergey Trofinmov in de eindstrijd kansloos tegen Noorwegen. De Russen noteerden een tijd van 3.40,46 en kwamen daarmee niet in de buurt van de 3.38,08 van de Noren Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug en Sverre Lunde Pedersen.

Na afloop van die eindstrijd verdedigde Zakharov de reactie van zijn landgenoot. "Bij het schaatsen vechten we tegen de tijd, niet tegen een tegenstander. Het was puur een emotionele reactie."

Russische schaatsbond biedt excuses aan

Ook goudenmedaillewinnaar Engebraten vindt dat de actie van Aldoshkin niet te veel negatieve aandacht moet krijgen. "Ik denk dat het gewoon een reacties is op het feit dat ze de finale hebben gehaald. Hij heeft alles uitgelegd en in mijn ogen is daarmee de kous af."

Desalniettemin vond Alexei Kravtsov, de voorzitter van de Russische schaatsunie, het gepast om meer uitleg te geven. Hij verklaarde dat het gebaar niet meer was dan een "uitbarsting van emotie" van een olympisch debutant in de hitte van de strijd.

"Vandaag was een zeer emotionele dag voor ons team. Daniil is debutant op de Spelen. Hij behaalde de eerste olympische medaille in zijn carrière en in de halve finale noteerde het team een ​​olympisch record. Het was een uitbarsting van emotie", zei Kravtsov.

"We hebben met de atleet gesproken. Emoties namen de overhand bij de finish en deze actie had geen andere betekenis. Het spijt ons als iemand deze situatie anders heeft ervaren en als iemand zich beledigd voelt. Namens de Russische schaatsbond bieden we officieel onze excuses aan."

De Nederlandse achtervolgingsploeg verloor in de halve finale van de uiteindelijke winnaar Noorwegen. In de strijd om het brons gingen Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker ten onder tegen de Verenigde Staten.