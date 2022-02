Programma shorttrack:

14.18 uur: finale, 1.500 meter (v)

Met Schulting en Velzeboer

Relayploeg (m) tweede in B-finale

Welkom in het liveblog van de Olympische Winterspelen! De twaalfde dag staat voor Nederland in het teken van shorttrack. Pakt Suzanne Schulting haar vierde medaille in Peking? We houden je hier op de hoogte!