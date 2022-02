De korte kür in het kunstrijden werd dinsdag overschaduwd door de dopingrel rond de Russische Kamila Valieva. De meest besproken olympiër van het moment liet in het Capital Indoor Stadium alleen haar schaatsen spreken. Een reportage van een avond met tranen, zwijgende sporters en oorverdovend applaus.

Als de laatste pianoklank door het Capital Indoor Stadium galmt, leunt een kind van vijftien jaar op haar linkerschaats en kijkt ze secondenlang naar het dak van het stadion. Ze lijkt even in haar eigen wereld te zitten. En dat terwijl de hele wereld meekijkt.

Maar dan, als een oorverdovend applaus vanaf de tribunes klinkt, breekt ze. Ze vecht zichtbaar tegen de tranen. Met de handen voor haar ogen probeert ze het verdriet te verbergen, maar met alle camera's om haar heen is daar geen beginnen aan.

Alle emoties van de afgelopen zeven hectische dagen, waarin ze het middelpunt van een wereldwijde dopingrel was, lijken eruit te komen op het Chinese ijs. Ze neemt wat teugen lucht en kijkt naar beneden, terwijl ze gedesoriënteerd rondschaatst.

Het duurt zo'n twintig seconden totdat ze haar emoties geparkeerd heeft. Dan zwaait ze met haar armen over haar hoofd en kijkt ze naar de mensen in de hal. Ze krijgt een minutenlange staande ovatie.

Op deze dinsdagavond in het Capital Indoor Stadium klinkt het applaus nergens zo hard als na de kür van Valieva, de meest besproken persoon op de Olympische Winterspelen in Peking. Bij het verlaten van de baan wordt ze opgewacht door twee televisiecamera's en tientallen fotografen. Na haar score op een stoel te hebben afgewacht, gaat ze richting uitgang. Ze zal zich die avond niet meer in het openbaar tonen.

Kamila Valieva tijdens haar korte kür van dinsdag in Peking. Kamila Valieva tijdens haar korte kür van dinsdag in Peking. Foto: Getty Images

Stadion valt stil bij komst Valieva

Het is 21.49 uur (plaatselijke tijd) als het stadion plots stilvalt. Het geschraap van het ijs door de ijzers van de kunstrijdster in paarse jurk is hoog in de hal te horen. De stilte wordt alleen doorbroken door het voortdurende geratel van fotocamera's. Uit de speakers klinkt zachtjes het nummer When Love Takes Over van David Guetta en Kelly Rowland.

De dopingrel rond Valieva hangt de hele avond als een donkere wolk boven het ijs. Nog nooit waren er tijdens de Spelen zo veel journalisten op de perstribune van het Capital Indoor Stadium, dat ook dienst doet als shorttrackhal, als dinsdagavond bij de korte kür in het kunstrijden.

Iedere atleet krijgt na afloop wel een vraag over Valieva, ook de Nederlandse Lindsay van Zundert. Die heeft zich "voorgenomen er niets over te zeggen". Dat herhaalt ze als ze er later een vraag in het Engels over krijgt.

Van Zunderts coach Carine Herrygers praat er wel over. Zij zou het heel erg hebben gevonden als Valieva niet mee had mogen doen, omdat ze als vijftienjarige "waarschijnlijk zelf niet weet wat ze binnenkrijgt".

De dopingrel rond Valieva draait om een positieve dopingtest op 25 december tijdens de Russische kampioenschappen. Bij de Russische werd trimetazidine in haar bloed gevonden, een hartmedicijn. Pas afgelopen dinsdag kwam die positieve test aan het licht. Na een dagenlang juridisch gevecht oordeelde het internationaal sporttribunaal CAS maandag dat Valieva mocht meedoen aan kunstrijdtoernooi.

De Russische kunstrijdster Alexandra Trusova staat zo'n dertig journalisten te woord over onder meer de dopingrel rond Kamila Valieva. De Russische kunstrijdster Alexandra Trusova staat zo'n dertig journalisten te woord over onder meer de dopingrel rond Kamila Valieva. Foto: NU.nl/Jeroen van Barneveld

'Russen denken dat het niet kan kloppen'

De uitspraak van het CAS leidde tot woedende reacties onder Amerikaanse en Scandinavische sporters. Volgens hen staat de integriteit van de sport op het spel. Bovendien bepaalde het internationaal olympisch comité (IOC) dat er geen podiumceremonie plaatsvindt zodra Valieva een medaille wint, omdat de uitspraak nog maanden op zich kan laten wachten.

In Rusland begrijpen ze niets van alle ophef, zegt Dmitrii Zanin voorafgaand aan de kür in de persruimte. Hij is televisieverslaggever van de Russische sportzender MatchTV. "Iedereen in Rusland denkt dat dit niet kan kloppen en dat ze niets verkeerds heeft gedaan. Na alle dopingschandalen heerst er een andere mentaliteit onder de Russische atleten. Doping is een grote angst voor ze geworden."

Niet alleen vanwege het dopingverleden ligt de zaak-Valieva gevoelig in Rusland. Kunstrijden is de belangrijkste vrouwensport van het land en een dopingrel zou een forse deuk in het imago van de sport betekenen. Valieva is bovendien als regerend Europees kampioene een medaillekandidaat.

Hoe het dan kan dat Valieva toch positief testte op doping? Valieva zelf zei dat de trimetazidine in haar bloed werd gevonden omdat ze uit een glas van haar opa dronk. Zanin wil er niet over speculeren. Maar: "We kunnen niet geloven dat er iets is. Dat is onmogelijk. Kamila is een fenomenaal persoon. Ze heeft niets te verbergen."

Op de persconferentie wachten zo'n 75 journalisten op winnares Kamila Valieva. Zij zou echter niet komen opdagen. Op de persconferentie wachten zo'n 75 journalisten op winnares Kamila Valieva. Zij zou echter niet komen opdagen. Foto: NU.nl/Jeroen van Barneveld

Direct vertrokken na kür

Na de korte kür is van Valieva geen spoor te bekennen. Waar twee andere Russische kunstrijdsters in gesprek met tientallen veelal Russische journalisten proberen zo weinig mogelijk over de zaak te zeggen, is de hoofdpersoon zelf nergens te bekennen.

Valieva blijkt direct na afloop van haar kür door de mixed zone, waar journalisten en sporters elkaar tegenkomen, te zijn gebeend. Volgens aanwezigen liep ze langs alle journalisten, ook de Russische, zonder ook maar één woord te zeggen.

Omdat Valieva met een knappe score van 82,16 punten de korte kür wint, wordt ze geacht om aan te schuiven bij de persconferentie, samen met de nummers twee en drie. Dat is ook vastgelegd in de mediarichtlijnen van het IOC.

Om 23.05 uur, ruim een uur na de kür van Valieva, leest een woordvoerder een verklaring voor in een zaal met zo'n 75 journalisten. "Het Russische olympisch comité heeft besloten Kamila Valieva niet naar de persconferentie te sturen. Dat is geen verplichting tot de medaillewedstrijden. Voor vragen verwijs ik jullie door naar het Russisch olympisch comité."