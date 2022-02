Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker bleven in het voorseizoen ongeslagen op de ploegenachtervolging, maar dinsdag ging het mis bij de belangrijkste wedstrijd. De Nederlandse schaatsers waren alle drie niet in topvorm en grepen naast een medaille op de Olympische Spelen van Peking.

Kramer was de afgelopen maanden duidelijk over het hoofddoel bij zijn laatste Spelen. De 35-jarige Fries wist dat een vierde olympische titel op de 5 kilometer zo goed als onmogelijk was en dus verplaatste hij zijn focus naar de ploegenachtervolging.

Op dat onderdeel won hij samen met Jumbo-Visma-ploeggenoten Roest en Bosker in november goud bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki en vorige maand bij de EK afstanden in Heerenveen. Het trio startte daardoor bij de Spelen als een van de favorieten, maar het werd de vierde plaats. "Ik kwam hier voor goud op de teampursuit, het is even slikken dat dat niet gelukt is", zei Kramer.

De viervoudig olympisch kampioen had vlak na de kansloos verloren strijd om het brons tegen de Verenigde Staten een simpele verklaring voor het teleurstellende resultaat. "We waren individueel niet goed genoeg", aldus Kramer. "We hebben het alle drie heel erg zwaar gehad en dat wordt afgestraft op de Spelen."

Bosker, die net als Kramer naar de Spelen mocht door een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging, onderschreef de woorden van zijn ervaren ploeggenoot. "We waren alle drie niet top, hebben net niet de vorm die we zouden moeten hebben. Dat is echt ontzettend jammer."

Nederland stelde dinsdag flink teleur op de ploegenachtervolging. Foto: Getty Images

'Moeten tactisch misschien dingen gaan veranderen'

Topvorm was nodig voor goud op de ploegenachtervolging, omdat de Nederlanders veel minder vaak (kunnen) trainen op het onderdeel dan rivalen als Noorwegen - dat zijn olympische titel prolongeerde - en de VS.



Die landen konden het afgelopen jaar de effectieve 'duwtactiek' (één rijder rijdt de hele race op kop en wordt constant geduwd door zijn ploeggenoten) perfectioneren, terwijl de Nederlanders er nog steeds voor kiezen om te wisselen: Kramer begint op kop, daarna neemt Bosker het over en Roest moet het in de laatste vier rondes afmaken.

"We moeten tactisch misschien dingen gaan veranderen", zei Roest. "De manier van de Noren lijkt de beste. Zij kunnen extreem goed duwen en houden dat ook de hele rit vol. Je kunt zeggen dat wij daar vaker op hadden moeten trainen en hier ook zo hadden moeten rijden, maar dat is achteraf praten. We wonnen deze winter op onze manier in Polen en bij de EK en we gingen ervan uit dat dat op de Spelen ook zou lukken."

Patrick Roest: 'Ik zal de 5 en 10 kilometer altijd leuker vinden dan de teampursuit.' Foto: ANP

Individuele afstanden in Nederland belangrijker dan teampursuit

Kramer benadrukte dat de Nederlanders afgelopen zomer relatief vaak getraind hebben op de ploegenachtervolging. "Maar in de winter niet meer. Dat heeft met keuzes te maken. Individuele afstanden hebben in Nederland nog steeds meer prioriteit."



"Dan kun je veroordelen, ik begrijp het ook als dat gedaan wordt en misschien is het tijd voor verandering. Maar het is niet aan mij om daar nu een oordeel over te geven, want ik ben de afgelopen jaren zelf onderdeel van het probleem geweest", zei de schaatser die na dit seizoen stopt. "Ik zie het liefst dat wij als Nederland goed presteren op alle onderdelen en ik hoop van ganser harte dat het ze de komende vier jaar gaat lukken. Maar ik ga het niet meer veranderen."

Roest zal normaal gesproken in de komende olympische cyclus wel een belangrijke rol blijven spelen bij de ploegenachtervolging. De 26-jarige Lekkerkerker hoopt dat de voorbereiding op de Spelen van 2026 beter en vooral eerder ingezet wordt. Maar hij is ook duidelijk over zijn eigen prioriteiten.

"Ik zal de 5 en 10 kilometer altijd leuker vinden dan de teampursuit", aldus Roest. "De individuele afstanden zijn voor mij het traditionele schaatsen, ze zijn de reden waarom ik met schaatsen ben begonnen. Dus ze zullen voor mij altijd het belangrijkste zijn."