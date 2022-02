Ivo de Bruin is er dinsdag niet in geslaagd om zich op de Olympische Winterspelen in Peking te plaatsen voor de laatste run in de tweemansbob. De stuurman moest daarvoor bij de beste twintig van de eerste drie runs eindigen.

De Bruin begon samen met remmer Jelen Franjic goed aan de derde run, maar aan het einde slopen er een aantal slordigheden in. De bob kwam verschillende keren in aanraking met de muur en verloor daardoor veel tijd. De Bruin noteerde een tijd van 1.00,35.

Het Nederlandse duo was daarmee net sneller dan in de twee heats van een dag eerder. Toen werd er afgedaald in 1.00,46 en 1.00,36, wat goed was voor een 24e plaats in het klassement. Dankzij de laatste heat eindigden De Bruin en Franjic op de 23e plaats.

De leiding is volledig in handen van Duitsland. Francesco Friedrich gaat aan de leiding, nadat hij in de derde run met 58,99 als enige een tijd onder 59 seconden neerzette.

Johannes Lochner staat tweede en moet in de laatste afdaling 0,48 seconden goedmaken op zijn landgenoot. Christoph Hafer staat derde en heeft met 1,51 seconden een flinke achterstand op Friedrich.

Ivo de Bruin en Jelen Franjic in actie. Ivo de Bruin en Jelen Franjic in actie. Foto: Getty Images

'Iedere run is beter en beter gegaan'

De Bruin kwalificeerde zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd door de bobsleebond toch voorgedragen voor de viermansbob en mocht voor het eerst naar de Winterspelen. De eisen van het internationaal olympisch comité (IOC) zijn minder streng, waardoor de Bruin en Franjic als extraatje mee konden doen aan de tweemansbob.

"Iedere run is beter en beter gegaan", aldus De Bruin. "Vanaf het begin van de training tot nu eigenlijk. Dat geeft een positief gevoel richting de viermansbob. Dat is ook ons hoofddoel, om daarin te presteren. Met de run en starttijden zijn we tevreden."

De Bruin begint woensdag aan de trainingen in de viermansbob. De eerste wedstrijdheats staan zaterdag op het programma. De medailles worden een dag later verdeeld. Het Nederlandse team wordt in de viermansbob gecompleteerd door Janko Franjic en Dennis Veenker.