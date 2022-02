De Nederlandse schaatssters konden dinsdag na een zeer rommelige voorbereiding leven met brons op de olympische ploegenachtervolging. Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong spraken in Peking wel de hoop uit dat de Nederlandse aanpak bij het teamonderdeel gaat veranderen.

Schouten had na haar derde podiumceremonie in de National Speed Skating Oval van Peking maar drie korte zinnen nodig om te analyseren waarom ze deze keer geen goud kon vieren. "Brons was het hoogst haalbare vandaag. Canada en Japan waren beter. Ik denk dat jullie wel weten waar het probleem ligt", zei ze tegen de Nederlandse pers.

De olympisch kampioene op de 3 en 5 kilometer doelde op het probleem waar het Nederlandse schaatsen al mee kampt sinds de ploegenachtervolging in 2006 olympisch werd. Door de verspreiding van alle toppers over meerdere commerciële ploegen en de focus op individueel succes kan er niet vaak genoeg op teampursuit getraind worden.

"Voor de buitenlanders is juist dit onderdeel heel belangrijk", aldus De Jong. "Voor hen is de kans op een individuele medaille meestal wat kleiner, dus zorgen ze ervoor dat ze heel veel trainen op de teampursuit. Wij zijn individueel allemaal goede rijdsters, maar je moet wel in elkaars slag kunnen schaatsen. Doordat wij minder vaak met elkaar rijden, kost het net iets meer energie om het echt goed te doen."

Het Nederlandse trio, dat een jaar geleden wereldkampioen werd en een maand geleden Europees kampioen, was dinsdag in de halve finales van de Spelen niet opgewassen tegen de latere goudenmedaillewinnaar Canada: 2.55,94 om 2.54,96. In de strijd om het brons, met Marijke Groenewoud als vervanger van De Jong, rekenden de Oranjevrouwen redelijk eenvoudig af met Rusland (2.56,86 om 2.58,66).

"We hebben geen goud verloren dat voor het oprapen lag", aldus Wüst. "Er zitten twee landen voor ons die de teampursuit altijd supergoed rijden. Natuurlijk hoopten we op meer, maar uiteindelijk ben ik wel trots dat we brons hebben gepakt met dit team."

'We hebben behoorlijk wat moeten repareren'

De afgelopen weken waren er veel twijfels of Schouten, Wüst en De Jong wel een goed team konden vormen. Aanleiding was een video van het AD, waarin leden van Team Zaanlander (onder wie Schouten) kritiek uitten op de betrokkenheid van Wüst bij de achtervolgingsploeg.

Direct na aankomst in Peking gingen de betrokken partijen met elkaar in gesprek, waarbij Wüst excuses werd aangeboden. Desondanks leek de samenwerking in de Nederlandse ploeg in China niet altijd optimaal.

"We hebben bij de vrouwen behoorlijk wat moeten repareren, dat weten jullie allemaal", zei bondscoach Jan Coopmans. "De kwartfinale van afgelopen zaterdag was gewoon slecht. Vandaag deden we het naar behoren in de halve finale, maar je zag dat we niet de scherpte hadden die er vijf weken geleden bij de EK wel was. Daar zijn we ziek van."

De vrouwen van de ploegenachtervolging konden op het podium toch lachen. De vrouwen van de ploegenachtervolging konden op het podium toch lachen. Foto: Getty Images

'Ik heb niks aan te merken op de houding van de vrouwen'

De Jong benadrukte dat de vrouwenploeg de afgelopen dagen in Peking "goed getraind" heeft. Coopmans zei dat hij "niks had aan te merken" op de houding van de schaatssters in Peking. "Maar door het Nederlandse systeem zitten er grenzen aan wat wij tijdens een seizoen samen kunnen doen. Dat is heel anders dan wat bijvoorbeeld in Canada gebeurt. Daar trainen de vrouwen driehonderd dagen per jaar met elkaar."

Wüst, die na dit seizoen stopt, sprak de hoop uit dat Nederland in de toekomst toch een manier kan vinden om beter en vaker te trainen op de ploegenachtervolging. Schouten sloot zich daarbij aan: "Ik hoop dat de KNSB nu echt ziet dat het anders moet, dat er écht op getraind moet worden. Of de bond moet er eerlijk voor uitkomen dat individueel succes belangrijker voor Nederland is dan succes op de teampursuit."