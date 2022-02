Kunstrijdster Lindsay van Zundert heeft zich dinsdag geplaatst voor de finale van de Olympische Winterspelen in Peking. Als eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen in 46 jaar tijd plaatste ze zich met een score van 59,24 punten in de korte kür voor de vrije kür van donderdag.

De zeventienjarige Van Zundert stond al als vierde op het ijs in het Capital Indoor Stadium en legde een foutloze kür af. Met een score van 59,24 punten verbeterde ze haar persoonlijk record. Van blijdschap sloeg ze de handen voor haar mond.

Omdat Van Zundert na acht ritten al vijf andere kunstrijdsters onder zich had staan, was de Brabantse zeker van een plek in de olympische eindstrijd. Na de eerste drie blokken met achttien rijdsters bezet ze de elfde plek.

Er doen in totaal dertig kunstrijdsters mee aan de korte kür, de meeste deelneemsters moeten nog in actie komen.

Van Zundert was de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Olympische Spelen sinds Dianne de Leeuw in 1972, die zilver won in Innsbruck. Sjoukje Dijkstra is de enige Nederlandse die ooit goud won in het kunstrijden. Zij deed dat in 1964, vier jaar daarvoor greep ze het zilver.

Lindsay van Zundert liet een foutloze kür zien in Peking. Lindsay van Zundert liet een foutloze kür zien in Peking. Foto: ANP

Finale is donderdag om 11.00 uur

Van Zundert begon zichtbaar gespannen aan haar kür op het Chinese ijs. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, wierp ze alle schroom van zich af. Met onder meer een dubbele axel en een driedubbele lutz noteerde ze een nieuw persoonlijk record.

Vervolgens wachtte Van Zundert op de tribune of haar score van 59.24 punten genoeg was voor de finale. Na de vier ritten na haar bleek dat al het geval: de Australische Kailani Craine en de Britse Natasha McKay kwamen ten val en scoorden minder punten dan Van Zundert.

Het is pas voor de tweede keer in haar loopbaan dat Van Zundert tot de finale van een internationaal titeltoernooi reikt. Het lukte haar vorig jaar voor het eerst bij het WK in Stockholm. Daarmee plaatste ze zich voor de Olympische Spelen.

De finale staat donderdag om 11.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma. De kunstrijdsters voeren daarbij een kür van 4 minuten uit, in plaats van de 2,5 minuten in de korte kür. Voor de eindstand worden beide scores bij elkaar opgeteld.

In opspraak geraakte Valieva komt later in actie

Veel ogen zullen later op dinsdag gericht zijn op Kamila Valieva. De vijftienjarige Russische mag van sporttribunaal CAS ondanks een positieve dopingtest blijven deelnemen aan de Spelen.

Valieva geldt als kanshebber voor olympisch goud. Als ze zich voor de finale plaatst, dan laat de schaatsbond ISU 25 in plaats van 24 kunstrijdsters toe.

De mogelijkheid bestaat dat ze later alsnog uit de uitslag wordt geschrapt. Het kan nog maanden duren voordat het onderzoek is afgerond.