De Nederlandse schaatsers berustten dinsdag in het mislopen van een olympische medaille op de ploegenachtervolging. In Peking bleek Noorwegen te snel in de halve finales en werd in de strijd om het brons van de Verenigde Staten verloren.

"Het was niet goed genoeg, we hadden het al lastig in de kwartfinales en halve finales", zei Sven Kramer bij de NOS.

Als groot schaatsland werd er meer van Nederland verwacht. "In vergelijking met het EK hebben die andere landen een behoorlijke stap gezet. We zijn alle drie wat minder dan toen, dat kun je je op de Olympische Spelen niet permitteren."

Patrick Roest en Marcel Bosker waren de andere Nederlandse schaatsers op het onderdeel waarop Noorwegen het goud veroverde. "Ik kan in de laatste rondjes niet doen wat me op het EK wel lukte", vertelde Roest, die zijn vermoeidheid na de 10 kilometer van vrijdag niet als excuus wilde opvoeren.

Bosker, wiens selectie ten koste ging van sprinter Dai Dai N'tab: "Ik merkte dat we minder goed waren dan op het EK. Het is vervelend voor Dai Dai, maar daar denk ik nu niet aan."

Ploegenachtervolging botst volgens Kramer met individuele belangen

De ploegachtervolging maakt sinds 2006 deel uit van het olympische programma. In de voorgaande vier edities wist Nederland steeds een medaille te veroveren. Drie keer was er brons en in 2014 was er goud voor Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuisen.

Kramer erkende dat de cultuur in Nederland meer is gericht op individuele afstanden. "Maar dat is achteraf de koe in de kont kijken. Het is niet zo dat we niet kunnen, het gaat ook om keuzes. Maar het een bijt het ander", zei Kramer berustend.

"Het komt er gewoon niet uit deze week. Dat is ook topsport. Ik hoop dat ze het de komende vier jaar wel voor elkaar kunnen boksen."