Ireen Wüst is naar de tweede plek gestegen op de eeuwige ranglijst van sporters met de meeste medailles op de Winterspelen. Alleen de Noorse langlaufster Marit Bjørgen heeft meer olympische plakken dan de 35-jarige Nederlandse.

Wüst pakte dinsdag in Peking samen met Irene Schouten, Marijke Groenewoud en Antoinette de Jong brons op de ploegenachtervolging. Het was de dertiende olympische medaille voor de Brabantse, die bezig is aan haar vijfde en laatste Spelen.

Bjørgen stond bij de Spelen van 2002, 2006, 2010, 2014 en 2018 in totaal vijftien keer op het podium (acht keer goud, vier keer zilver en drie keer brons). Wüst staat nu op gelijke hoogte met de Noorse biatleet Ole Einar Bjørndalen, die ook dertien medailles heeft (acht keer goud, vier keer zilver en één keer brons).

Wüst gold voor de Spelen van Peking al als de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden (zomer en winter). De schaatsster werd vorige week maandag door haar titel op de 1.500 meter de eerste atleet ooit die bij vijf verschillende Winterspelen goud heeft gewonnen.

Wüst, die in 2006 bij haar olympische debuut op negentienjarige leeftijd de 3 kilometer won, heeft nu zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen plakken in haar prijzenkast liggen.

De rijdster van Team Reggeborgh sluit haar olympische carrière donderdag af met de 1.000 meter (start om 9.30 uur Nederlandse tijd). Op die afstand is ze een outsider voor een medaille.