Het verboden middel trimetazidine is volgens advocaten van Kamila Valieva in het lichaam van de kunstrijdster terechtgekomen doordat ze uit een glas van haar opa zou hebben gedronken. De Russin mag ondanks haar positieve test dinsdag uitkomen in de kwalificatie van de korte kür.

"Haar argument is dat deze positieve test is veroorzaakt door een medicijn dat voor haar opa bestemd was. Deze verklaring heeft geleid tot twijfels over haar schuld", zei Denis Oswald, de voorzitter van de disciplinaire commissie van het IOC.

De grootvader van Valieva heeft volgens haar advocaten hartproblemen. Trimetazidine is een middel voor hartpatiënten. Mogelijk heeft de vijftienjarige kunstschaatsster een slok uit het glas van haar opa genomen. Via zijn speeksel zou het middel in haar lichaam terechtgekomen kunnen zijn.

Volgens de advocaten werd bij Valieva een zeer kleine hoeveelheid van de stof aangetroffen. Sporttribunaal CAS wees een verzoek van het IOC, schaatsbond ISU en antidopingbureau WADA om een voorlopige schorsing van Valieva maandag af.

Uitspraak in zaak-Valieva mogelijk pas over enkele maanden

Het onderzoek naar haar positieve dopingtest kan nog maanden in beslag nemen. De mogelijkheid bestaat dat de Russische ploeg de gouden medaille uit de landenwedstrijd alsnog moet inleveren. Hetzelfde geldt voor een eventuele medaille die de jonge Russin donderdag kan winnen in de finale van het individuele toernooi. Ze hoopt zich donderdag te plaatsen voor de finale.

Het IOC maakte al bekend geen medailles uit te zullen reiken als Valieva het podium haalt. De ceremonie van de door Rusland gewonnen teamwedstrijd vond evenmin plaats. Schaatsbond ISU besloot een extra plaats beschikbaar te stellen voor de finale, zodat er niet 24 maar 25 kunstrijdsters in actie komen.

Valieva, bijgenaamd 'Miss Perfect', geldt als favoriet voor olympisch goud op de korte kür. In de landenwedstrijd liet ze een viervoudige sprong zien, wat geen enkele vrouw eerder deed op de Spelen.

"Het zijn moeilijke dagen voor me geweest", zei ze op de Russische televisie. "Ik ben blij dat ik mee kan doen aan de finale, maar ben emotioneel uitgeput."