Niek van der Velden vindt het bijzonder dat hij en Melissa Peperkamp dinsdag als zesde zijn geëindigd in de olympische snowboardfinales op het onderdeel big air. Van der Velden mocht zelfs nog even ruiken aan een medaille, maar viel bij de laatste sprong.

"Ik ben supertrots op wat we hebben kunnen laten zien", zei Van der Velden na afloop van zijn finale. "Als klein landje zonder bergen staan we tussen grote snowboardlanden als Noorwegen, de VS, Canada en Japan. Dat vind ik zo vet."

De 21-jarige Van der Velden was in de mannenfinale zelfs nog kansrijk voor een medaille. Na twee sprongen bezette de Brabander, die eerder de finale op het onderdeel slopestyle misliep, de derde plaats.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

"Ik dacht dat een medaille binnen handbereik was", erkende Van der Velden. "Ik wilde alles op alles zetten om 'm binnen te slepen. Ik heb lange tijd niet zo veel adrenaline door mijn lichaam voelen gieren. Het was echt bizar."

Boven op de schans was Van der Velden van de zenuwen continu heen en weer aan het "pinguïnnen". "Net nadat ik klaar was met mijn tweede run, dacht ik nog: let's go, we gaan! Maar boven duurde het net wat langer dan verwacht. Daardoor begon het een beetje uit te werken. Ik zat vol met spanning en zenuwen. Ik dacht echt: ho shit, het kan gewoon."

118 Waarom de big air in Peking op een industrieterrein wordt gehouden

'Hoor bij de wereldtop als ik me verbeter'

De zenuwen braken Van der Velden naar eigen zeggen op bij de derde sprong. De snowboarder wilde niet drie keer, maar vier keer over de kop gaan om een score van boven de negentig punten binnen te halen en een serieuze gooi naar een medaille te doen. Dat had de Brabander nog nooit eerder gedaan.

Net voor zijn afsprong gleed Van der Velden licht uit, waardoor het bij drie draaiingen bleef. Bij de landing gleed hij opnieuw uit en waren zijn medaillekansen definitief verkeken. Van der Velden werd zesde, net als Peperkamp eerder op de dag. Hij kwam acht punten tekort voor brons.

"Het geeft me ook een heel goed gevoel voor de komende jaren", aldus Van der Velden, die vier jaar geleden zijn olympische debuut in duigen zag vallen door een val in de warming-up. "Ik heb het gewoon in me. Als ik de puntjes op de i zet, hoor ik echt bij de wereldtop. Ik moet me alleen mentaal verbeteren."

"De eerste twee dagen hier gingen verschrikkelijk ruk. Ik zag er echt tegenop om de wedstrijd te doen. Ik heb met mijn coach overlegd waar het aan lag en keek naar wat de grote namen anders deden dan ik. Zij staan altijd aan en zijn klaar om te gaan. Met die mindset kan ik de volgende stap zetten."