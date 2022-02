Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker hebben het dinsdag niet gered in de halve finales van de ploegenachtervolging op de Winterspelen in Peking. Nederland kan daardoor nog maximaal brons pakken.

Kramer, Roest en Bosker leidden in het eerste deel van de strijd met titelverdediger Noorwegen, maar in het vervolg werd het gat groter dan een seconde. Het Nederlands team klokte 3.39,61, terwijl de Noren 3.38,27 noteerden.

De formatie van bondscoach Jan Coopmans had als vierde de halve eindstrijd bereikt, wat maar net voldoende was. Op de Spelen van 2018 was Noorwegen ook al te sterk in de strijd om een finaleplek.

In de andere halve finale was Rusland in een spannende race nipt te sterk voor de Verenigde Staten. Ze waren allebei flink sneller dan Nederland: 3.36,62 om 3.37,05. De Amerikanen, de houders van het wereldrecord, treffen nu Nederland. Die confrontatie is dinsdag om 9.41 uur.

Eerder op dinsdagochtend slaagde ook de Nederlandse vrouwenploeg er niet in om de eindstrijd te halen. Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong strijden later op de dag eveneens om brons.

Kramer krijgt laatste kans op olympische medaille

De Nederlandse mannenploeg behoort al jaren tot de wereldtop, maar op de Spelen wil het vaak niet lukken. Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij veroverden in 2014 goud, maar moesten het vier jaar geleden achter Zuid-Korea en olympisch kampioen Noorwegen doen met brons.

De ploegenachtervolging is voor Kramer de grootste kans om zijn loopbaan met een medaille af te sluiten. De 35-jarige Fries speelde een bijrol op de 5 kilometer en doet verder alleen nog mee op de massastart. Op dat laatste onderdeel is de kans op een medaille klein.

Roest pakte individueel al zilver op de 5 en de 10 kilometer in Peking. Bosker deed mee aan de 1.500 meter, maar eindigde daarop als achtste.