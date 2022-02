Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker hebben dinsdag in Peking naast olympisch brons gegrepen op de ploegenachtervolging. Nederland verloor de strijd om de derde plek vrij kansloos van de Verenigde Staten.

Kramer, Roest en Bosker zagen de beter samenwerkende Amerikanen steeds verder weglopen en gaven aan de finish ruim 2,8 seconden toe. De tijd van 3.41,61 viel zwaar tegen.

Eerder op dinsdagochtend liepen Kramer, Roest en Bosker al met duidelijk verschil een finaleplek mis. Titelverdediger Noorwegen, dat in de finale met Rusland afrekende, was toen in een onderlinge confrontatie ruim een seconde sneller.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

De teleurstellende twee optredens van Nederland passen in de moeizame campagne van de formatie van bondscoach Jan Coopmans. Zaterdag werd pas als vierde de halve eindstrijd bereikt, wat maar net voldoende was.

Eerder op dinsdagochtend slaagde ook de Nederlandse vrouwenploeg er niet in de eindstrijd te halen. De vrouwen pakten vervolgens in tegenstelling tot de mannen wél brons.

Nederland kon niet overtuigen in Peking. Nederland kon niet overtuigen in Peking. Foto: ANP

Kramer had laatste kans op olympische medaille

De Nederlandse mannenploeg behoort al jaren tot de wereldtop, maar op de Spelen wilde het niet meer lukken sinds Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij in 2014 goud veroverden.

Vier jaar geleden moest Nederland in diezelfde samenstelling genoegen nemen met brons achter Zuid-Korea en olympisch kampioen Noorwegen. Dit jaar is er voor het eerst geen olympische medaille op het onderdeel waarop door de Nederlanders vrijwel niet wordt getraind.

De ploegenachtervolging was voor Kramer nog de grootste kans om zijn loopbaan met een medaille af te sluiten. De 35-jarige Fries speelde een bijrol op de 5 kilometer en doet verder alleen nog mee op de massastart. Op dat laatste onderdeel is de kans op een medaille klein.

Roest pakte individueel al zilver op de 5 en de 10 kilometer in Peking. Bosker deed mee aan de 1.500 meter, maar eindigde daarop als achtste.