Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong hebben dinsdag de finale van de olympische ploegenachtervolging in Peking misgelopen. Het Nederlandse trio was in de halve finales langzamer dan Canada.

Wüst, Schouten en De Jong openden nog sterk, maar gaven in het tweede deel van de race niet thuis. De ploeg van bondscoach Jan Coopmans gaf bijna een seconde toe op Canada: 2.54,96 om 2.55,94.

Nederland had zich al met flinke moeite voor de halve finales geplaatst. In die race werd Noorwegen weliswaar verslagen, maar de manier waarop was allesbehalve indrukwekkend.

Voor Wüst, Schouten en De Jong rest nu nog de strijd om het brons. Daarin is Rusland dinsdag om 9.22 uur de tegenstander. Dat land deed het in de halve finale opvallend rustig aan tegen Japan en leek zich te sparen voor de race om brons.

Ook voor de Nederlandse mannen is brons nog het maximaal haalbare. Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker redden het iets later op dinsdagochtend eveneens niet in de halve finale.

Nederlandse ploeg is veelbesproken

Het teleurstellende optreden van Nederland volgt op dagen van onrust. Aanleiding was een video van het AD, waarin leden van Team Zaanlander (onder wie Schouten) kritiek uitten op de betrokkenheid van Wüst bij de achtervolgingsploeg.

Bij aankomst in Peking gingen de betrokken partijen en technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF met elkaar in gesprek, waarbij Wüst excuses kreeg. Ondanks het gesprek was de samenwerking in de Nederlandse ploeg de laatste dagen niet optimaal.

Wüst en Schouten lieten zich tijdens deze Spelen individueel wél gelden. Wüst schreef historie door goud te veroveren op de 1.500 meter en Schouten pakte in Peking olympische titels op de 3 en de 5 kilometer. Voor De Jong was er brons op de 1.500 meter.