De Nederlandse schaatssters hebben dinsdag in Peking olympisch brons gepakt op de ploegenachtervolging. Ireen Wüst, Irene Schouten en Marijke Groenewoud - zij verving Antoinette de Jong - versloegen Rusland met groot verschil bij de laatste kans op eremetaal.

Nederland stelde tot de bronzen race behoorlijk teleur op het teamonderdeel. Voorafgaand aan de confrontatie met de Russinnen werd De Jong in de ploeg vervangen door Groenewoud.

Eerder op dinsdagochtend gaf de ploeg van bondscoach Jan Coopmans niet thuis tegen Canada, waardoor een plek in de finale werd misgelopen. Canada, dat uiteindelijk goud veroverde door Japan te verslaan, was bijna een seconde sneller dan Oranje.

Nederland had zich zaterdag al met flinke moeite voor de halve finales geplaatst. In die race werd Noorwegen weliswaar verslagen, maar dat was slechts goed voor de derde tijd.

De Nederlandse mannen grepen dinsdag naast het brons op de ploegenachtervolging. Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker redden het niet in de troostfinale tegen de Verenigde Staten.

Nederlandse ploeg kreeg veel kritiek

Het teleurstellende optreden van de Nederlandse vrouwen in de halve finales volgde op een periode van onrust. Aanleiding was een video van het AD, waarin leden van Team Zaanlander (onder wie Schouten) kritiek uitten op de betrokkenheid van Wüst bij de achtervolgingsploeg.

Bij aankomst in Peking gingen de betrokken partijen en technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF met elkaar in gesprek, waarbij Wüst excuses werd aangeboden. Ondanks het gesprek was de samenwerking tussen de sterke individuen in de Nederlandse ploeg de laatste dagen niet optimaal.

Wüst en Schouten lieten zich tijdens deze Spelen individueel wél gelden. Wüst schreef historie door goud te veroveren op de 1.500 meter en Schouten pakte in Peking olympische titels op de 3 en de 5 kilometer. Voor De Jong was er brons op de 1.500 meter.

Door het brons heeft Nederland nu zes keer goud, vier keer zilver en drie keer brons veroverd in Peking. Wüst staat nu op dertien olympische medailles in haar carrière.