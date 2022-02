Skiester Corinne Suter heeft Sofia Goggia bij de Olympische Spelen van titelprolongatie op de afdaling afgehouden. De Zwitserse troefde de Italiaanse topfavoriete nipt af in Peking.

Regerend wereldkampioene Suter bleef Goggia 0,16 seconden voor op The Rock, zoals de piste in Yanqing heet. Het brons ging naar Goggia's landgenote Nadia Delago.

Goggia had er een race tegen de klok opzitten om fit op de piste te kunnen staan. De skiester kwam bij een wereldbekerwedstrijd op de super-G in Cortina d'Ampezzo in januari ten val.

Ze verrekte daarbij een kruisband en hield een breukje in een kuitbeen over aan de crash. Met fysiotherapie was ze alsnog op tijd fit voor de Spelen van Peking, al sloeg ze de super-G over om zich volledig te concentreren op de afdaling.

Suter, die de afdaling goed had verkend, had directere lijnen en bleef in de buurt van de tussentijden van Goggia. Op de finish dook de 27-jarige Zwitserse met 1.31,87 net onder de 1.32,03 van de Italiaanse.

De skiesters moesten iets langer wachten voordat ze konden afdalen. Wegens harde wind werd het koningsnummer met een half uur uitgesteld.