Snowboardster Melissa Peperkamp is dolblij met haar zesde plaats in de finale van de big air. De Nederlandse debutante kwam dinsdag ruim tekort voor een medaille, maar overtrof haar eigen verwachtingen met drie goede sprongen vanaf de 85 meter lange schans in het Shougang Olympic Park.

"Wat is dit nou? Ik had dit totaal niet verwacht. Ik stond in de tweede run op de vijfde plek en ik dacht: what the fuck? Dit is zo bizar. De derde run verbeterde ik me gewoon. Ik ben hier zo blij mee. Dit is krankzinnig."

De zeventienjarige Peperkamp verraste maandag door zich als elfde te plaatsen voor de finale van de big air, terwijl haar specialiteit normaal gesproken op de slopestyle ligt. In de eindstrijd deed ze het nog beter dan in de kwalificaties.

Peperkamp landde bij alle drie sprongen keurig op haar board en noteerde scores van 64,25, 72,00 en 69,75 punten, wat haar totaal op 141,75 punten bracht. De snowboarders mogen de slechtste score wegstrepen. Na twee sprongen stond de Nederlandse zelfs op een vijfde plaats. Bij de laatste sprong verloor ze een plekje, ook al zette ze een betere score neer dan bij de eerste run.

"Ik wilde in de top tien komen. Elfde was ook nog oké. Maar zesde? Nee, no way", zei Peperkamp. "Het was voor mij echt een bonus dat ik in de finale stond, want ik had het echt niet verwacht. Ik dacht gewoon: let's go, we gaan vandaag lekker veel plezier maken."

Peperkamp stond dinsdag al om 5.20 uur op. "Ik werd wakker en dacht met mijn slaapkop: oh ja, we moeten vandaag een finale rijden. Mijn coach Niels Oostendorp vroeg waarmee ik de finale wilde beginnen. Toen wist ik het eigenlijk niet zo goed, ik werd een beetje emotioneel. Doe maar de 'back 90', zei hij tegen me, zo ben je vaker geland. Dan krijg je iets meer zelfvertrouwen. Ik ben er superblij mee."

Melissa Peperkamp in actie tijdens de finale van de big air.

Zesde plaats smaakt naar meer

De knappe zesde plaats smaakt naar meer voor de pas zeventienjarige Peperkamp. "Misschien zit ik over vier jaar in de top vijf", doelde ze op de Olympische Spelen van over vier jaar in Milaan.

Peperkamp weet dat ze vaker over de kop moet gaan om ooit om de prijzen mee te kunnen doen. De Nederlandse zag de Oostenrijkse Anna Gasser voor de tweede keer het olympisch goud pakken dankzij een sensationele truc: ze draaide twee keer over de kop, drie keer om de lengteas en landde keurig op haar board, waarmee ze liefst 95,50 punten scoorde.

"Ik ben van plan om volgend jaar over de kop te gaan", aldus Peperkamp. "Vorige zomer hebben we daar veel op geoefend, maar in mijn hoofd was het daar nog iets te vroeg voor. Maar ik moet er nu wel aan gaan geloven."

"We zien over vier jaar wel of ik aan het niveau van Gasser kan tippen. Want ik weet niet of ik daar over vier jaar er kan staan. Ik hoop het, maar ik kan het niet zeggen dat ik dan een triple kan."