Snowboardster Melissa Peperkamp is dinsdag knap als zesde geëindigd in de olympische finale van het onderdeel big air. De zeventienjarige Nederlandse liet drie goede sprongen zien op het Shougang Olympic Park in China.

Peperkamp kwam met goede uitvoeringen tot scores van 64,25, 72,00 en 69,75, wat haar een totaalscore van 141,75 opleverde. Deelnemers mogen hun slechtste beoordeling schrappen, mits de beste twee sprongen duidelijk van elkaar verschillen.

De jonge Peperkamp had zich maandag knap voor de finale van de big air geplaatst. De olympische debutante werd elfde in de kwalificaties, waarin de top twaalf zich voor de eindstrijd plaatste.

In die finale was het goud voor titelverdedigster Anna Gasser uit Oostenrijk, die op een totaal van 185,50 eindigde. Ze deelt het podium met Zoi Sadowski-Synnott uit Nieuw-Zeeland (177,00) en de Japanse Kokoma Murase (171,50).

Peperkamp haalde slopestylefinale net niet

Het halen van de finale was al een opsteker voor Peperkamp, die zich eerder tijdens deze Winterspelen niet voor de finale op de slopestyle had geplaatst. Ze viel toen met een dertiende plek in de kwalificaties net buiten de boot.

Dat was een teleurstelling, want de slopestyle was juist het onderdeel waarvan ze de meeste verwachtingen had. Vlak voor de Winterspelen had ze op die discipline met een vierde plek in de wereldbeker haar beste prestatie ooit neergezet.

Later op dinsdag, vanaf 6.00 uur, komt Niek van der Velden in actie in de olympische mannenfinale van de big air. Hij kwalificeerde zich net als Peperkamp als elfde.