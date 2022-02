Niek van der Velden en Melissa Peperkamp zijn dinsdag allebei zesde geworden in hun olympische snowboardfinale op het onderdeel big air. Beide Nederlanders zetten daarmee een knappe prestatie neer in China.

De 21-jarige Van der Velden mocht in een finale van hoog niveau door zijn eerste twee scores (83,75 en 78,25) zelfs even hopen op een medaille. Bij zijn derde poging nam hij risico, kwam hij ten val en was duidelijk dat hij met een totaalscore van 162,00 zesde werd.

Het goud was voor de Chinees Su Yiming, die de basis voor zijn score van 182,50 in zijn eerste twee sprongen legde. De Noor Mons Roisland pakte zilver (171,75), voor de Canadese favoriet Max Parrot, die genoegen moest nemen met brons: 170,25.

Iets eerder op de dag kwam de zeventienjarige Peperkamp in haar finale met goede uitvoeringen tot scores van 64,25, 72,00 en 69,75, wat haar een totaalscore van 141,75 opleverde. Deelnemers mogen hun slechtste beoordeling schrappen, mits de twee beste sprongen duidelijk van elkaar verschillen.

In de vrouwenfinale was het goud voor titelverdedigster Anna Gasser uit Oostenrijk, die op een totaal van 185,50 eindigde. Ze deelt het podium met Zoi Sadowski-Synnott uit Nieuw-Zeeland (177,00) en de Japanse Kokoma Murase (171,50).

Zowel Van der Velden als Peperkamp revancheert zich

Het was al knap dat Van der Velden en Peperkamp zich maandag voor de finale van de big air hadden geplaatst. De olympische debutanten werden allebei elfde in de kwalificaties, waarin de top twaalf zich voor de eindstrijd plaatste.

Met hun goede prestatie nemen ze allebei revanche. Van der Velden doet dat voor het mislopen van de finale van de slopestyle tijdens deze Spelen én voor vier jaar geleden. Op de Spelen van 2018 kwam hij ten val tijdens de laatste training en moest hij zijn olympische debuut uitstellen.

Ook Peperkamp liep de slopestylefinale mis in Peking. Ze had veel verwacht van het onderdeel waarop ze vlak voor de Spelen nog vierde werd in de wereldbeker, maar kwam de kwalificaties net niet door. Ze werd daarin dertiende.

Het goud van Gasser betekent overigens dat Nederland door Oostenrijk is afgelost als nummer vier op de medaillespiegel. Beide landen hebben hebben zes keer goud, maar Oostenrijk is in het bezit van meer zilveren plakken. China heeft dankzij Su nu exact hetzelfde aantal medailles als Nederland: zes goud, vier zilver en twee brons.