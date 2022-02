Stuurman Ivo de Bruin heeft maandag een moeizaam debuut beleefd op de Olympische Spelen. De Noord-Hollander noteerde in de tweemansbob na twee runs een gecombineerde tijd van 2.00,82 en staat daarmee op de 24e plaats.

In de eerste heat noteerde De Bruin samen met remmer Jelen Franjic, die eveneens debuteert op de Spelen, een tijd van 1.00,46. Hij was daarmee alleen sneller dan de bobbers uit Trinidad en Tobago, Brazilië en Jamaica.

De Bruin steeg dankzij een betere tweede run (1.00,36) van de 27e naar de 24e plaats in het klassement. In totaal daalden dertig deelnemers af in het Yanqing National Sliding Centre, gelegen op zo'n 200 kilometer van Peking.

De Duitser Francesco Friedrich gaat na twee afdalingen aan de leiding. De olympisch kampioen van de Spelen van Pyeongchang in 2018 kwam tot een gecombineerde tijd van 1.58,38. Johannes Lochner, eveneens afkomstig uit Duitsland, noteerde met 1.58,53 de tweede tijd, gevolgd door de Rus Rostislav Gaitiukevich (1.59,32).

De Bruin kwalificeerde zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd door de bobsleebond toch voorgedragen voor de viermansbob en mocht voor het eerst naar de Winterspelen. De tweemansbob is volgens de piloot en zijn remmer een extraatje.

De derde en allesbeslissende vierde run van de tweemansbob worden dinsdag afgewerkt. De Nederlandse viermansbob komt woensdag voor het eerst in actie.