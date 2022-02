Niek van der Velden was maandag dolblij dat hij voor het eerst in zijn carrière een olympische finale haalde. Zijn goede optreden op het onderdeel big air voelde voor de 21-jarige snowboarder als eerherstel na twee vervelende ervaringen op de Spelen.

De meeste emotie bij Van der Velden kwam eruit toen hij na de kwalificatie van de big air zijn naam bij de eerste twaalf zag staan en zijn coaches in een hoekje onderaan de grote schans omhelsde.

"Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven", zei de Nederlander een paar minuten later met een grote glimlach. "Ik voel opluchting, vreugde, euforie. Een verlossing, dat is hoe ik het 't beste kan omschrijven."

Van der Velden plaatste zich vier jaar geleden op zeventienjarige leeftijd voor de Spelen van Pyeongchang, maar bij een val in de warming-up op de wedstrijddag brak hij zijn arm en kon hij niet in actie komen in Zuid-Korea.

Ondanks een voorbereiding vol blessureleed kwalificeerde de Noord-Brabander zich vorige maand ook voor Peking, maar vorige week zondag moest hij bij zijn eerste optreden in China wederom een teleurstelling slikken. Hij gold op het onderdeel slopestyle als een outsider voor de medailles, maar door twee matige runs werd hij slechts 22e in de kwalificatie, bij lange na niet genoeg voor een plek in de eindstrijd.

"Ik ben superblij dat het er nu wel een keer uitkomt", zei Van der Velden maandag na zijn revanche in het Big Air Shougang-stadion. "Dat ik eindelijk op een groot evenement heb laten zien wat ik allemaal in me heb."

Een van de drie sprongen van Van der Velden in Peking. Een van de drie sprongen van Van der Velden in Peking. Foto: AP

Van der Velden was verbaasd over lage score

Van der Velden maakte het in de kwalificaties van de big air wel behoorlijk spannend. Zijn eerste van drie sprongen leverde een prima score van 79,00 punten op van de jury, goed voor de zevende plek.

Over zijn tweede run was de Nederlander ook zeer tevreden, maar de score van 60,00 punten viel tegen. "Een andere rijder deed dezelfde trick als ik en voerde die voor mijn gevoel minder goed uit, maar kreeg een hogere score. Dat zorgde even voor frustratie. Ik dacht: jury, hebben jullie wel gezien wat ik deed?"

Van der Velden wist dat hij zich in zijn derde sprong moest verbeteren om in de top twaalf te eindigen en een ticket voor de finale te verdienen. Na een gesprek met zijn coaches bovenaan de 85 meter lange schans was zijn frustratie omgezet in motivatie. "Ik dacht: als jullie het zo graag willen, dan laat ik het gewoon nog een keer zien."

De snowboarder landde ook zijn derde sprong en de score van 63,75 punten bleek genoeg voor de elfde plek. Daardoor mag hij dinsdag nog drie keer springen. "Ik vind het supertof dat ik in de finale sta, zeker na mijn matige prestatie op de slopestyle. Ik ga morgen alles op alles zetten en misschien zit er dan zelfs wel een medaille in."

De finale van de big air voor mannen begint dinsdag om 6.00 uur (Nederlandse tijd). Bij de vrouwen bereikte Melissa Peperkamp de eindstrijd. Die wedstrijd start om 2.30 uur