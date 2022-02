Niet 24 maar 25 kunstrijdsters zullen donderdag deelnemen aan de olympische finale in Peking. Dat heeft schaatsbond ISU maandag besloten, nadat bekend werd dat Kamila Valieva voorlopig niet geschorst wordt voor haar positieve dopingtest.

Dinsdag kunnen de kunstrijdsters zich plaatsen voor de individuele finale van donderdag. Namens Nederland hoopt Lindsay van Zundert een plek bij de beste 25 af te dwingen.

De ISU was een van de partijen die bij het CAS tevergeefs aandrong op een voorlopige schorsing voor Valieva, wegens gebruik van het verboden middel trimetazidine. Het sporttribunaal oordeelde maandag dat er te weinig bewijs was en wees er bovendien op dat de vijftienjarige Valieva vanwege haar jonge leeftijd volgens de WADA-regels een beschermde status heeft.

"Indien mevrouw Valieva zich bij de eerste 24 schaart, dan zullen we omwille van de eerlijkheid een 25e deelnemer toelaten", meldt de ISU in een verklaring.

IOC zal Valieva geen medaille uitreiken

De dopingzaak van Valieva wordt pas na afloop van de Spelen afgerond. Mogelijk moet ze de gouden medaille die ze met het Russische team veroverde nog inleveren, evenals een eventuele individuele medaille.

Het IOC meldde maandag dat Valieva geen medaille zal krijgen uitgereikt tijdens de Winterspelen in Peking. De medailleceremonie voor de landenwedstrijd heeft nog niet plaatsgevonden.

Valieva testte positief bij een wedstrijd in december. Dat werd pas bekend kort nadat ze in Peking goud had gewonnen met de Russische ploeg.

In de landenfinale liet Valieva een viervoudige sprong zien, iets wat nooit eerder was vertoond op de Olympische Spelen. 'Miss Perfect', zoals haar bijnaam luidt, geldt als favoriet voor de individuele finale.