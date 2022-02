Schaatscoach Johan de Wit voelt zich schuldig voor zijn lange afwezigheid bij de Japanse ploeg. De Nederlander zat dertien dagen in quarantaine na een positieve coronatest, totdat hij zondag eindelijk het quarantainehotel mocht verlaten.

De 42-jarige De Wit was net op tijd in de schaatshal van Peking om zijn pupil Miho Takagi zilver te zien winnen op de olympische 500 meter. De 'opsluiting' die daaraan voorafging, was volgens De Wit geen pretje.

De coach zat op dezelfde vlucht als de eerste lichting van de Nederlandse ploeg, maar hij verbleef niet in de buurt van de Nederlandse equipe. Enkele dagen na aankomst bleek zijn dagelijkse coronatest positief en dus moest De Wit in isolatie, totdat hij meerdere negatieve tests op rij kon overleggen.

De bondscoach van Japan kon zich dat naar eigen zeggen alleen zichzelf aanrekenen. "Ik heb een verantwoordelijke baan en moet me verantwoordelijk gedragen. Ik dacht dat ik dat deed en toch heb ik corona gekregen. Ik kan niemand anders dan mezelf als schuldige aanwijzen."

De Noord-Hollander baalde er vooral van dat de isolatie zo lang duurde. "Op een gegeven moment gingen de testen de goede kant op, maar dan was het een dag later weer minder en moet je opnieuw gaan tellen met testen die goed zijn."

"Het maakt je ook onzeker. Wat als ik morgen weer een slechte test heb? Je zit ergens in China in een hotel en je hebt geen idee waar je bent. Dan vraag je je wel af of je nog thuis gaat komen."

Johan de Wit staat met de Japanse ploeg weer op het ijs in Peking. Johan de Wit staat met de Japanse ploeg weer op het ijs in Peking. Foto: ANP

'Misschien dat mijn terugkeer vleugels geeft'

Kritiek op de omstandigheden heeft De Wit ook, bijvoorbeeld dat het meer dan vier uur duurde totdat hij werd opgehaald toen hij het quarantainehotel eenmaal mocht verlaten. Verder heeft hij de quarantaine vooral geaccepteerd en draagt hij het als zijn eigen fout, met name richting zijn team. "Ik had op het ijs moeten staan en ik stond er niet", aldus De Wit.

De bondscoach hoopt dat hij nog iets aan het team heeft kunnen bijdragen vanuit zijn hotelkamer. "Ik heb geprobeerd dingen via de computer te doen, maar dat was technisch ook nog behoorlijk moeilijk", zo doelt hij op de internetbelemmeringen in China. "Ik had ook maar 1 gigabyte aan data per dag. Daar ben je zo doorheen."

De Japanse schaatssters plaatsten zich zaterdag zonder de bondscoach met de beste tijd voor de halve finales van de ploegachtervolging, het onderdeel waarop ze hun olympische titel verdedigen. Maandag leidde De Wit de training weer.

Op de ploegenachtervolging heeft De Wit concurrentie van de Nederlandse ploeg, die zich na een stroperig optreden met de derde tijd plaatste voor de halve finales. Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Irene Schouten nemen het dinsdag in de halve eindstrijd op tegen Canada.