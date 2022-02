Ook aan de andere kant van de wereld krijgt kunstrijdster Lindsay van Zundert tips van iconen Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra. Dinsdag rijdt de zeventienjarige vlaggendraagster in Peking de korte kür, als eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen in 46 jaar tijd.

Van Zundert had Haanappel al aan de lijn toen ze net twee dagen in Peking was. Het tekent de hechte band tussen de Brabantse en Haanappel, die Van Zundert al jaren financieel ondersteunt met haar Stichting Kunstrijden Nederland (SKN).

"Joan is familie van me geworden", zei Van Zundert nadat ze voor de eerste keer op haar kür had geoefend in een trainingshal naast het Capital Indoor Stadium. "We zijn zo hecht met elkaar. Een dag voor een wedstrijd belt ze me altijd even. Dan zegt ze dat ik gefocust moet blijven en mijn eigen ding moet doen."

Haanappel en Dijkstra vertelden Van Zundert ook al meerdere keren hoe trots ze op haar waren. "Het is supermooi als zij zoiets tegen je zeggen. Ik ben blij dat ze achter mij staan. Ik vind het nog mooier dat ik ze trots kan maken en het kunstschaatsen in Nederland weer op de kaart kan zetten."

Van Zundert is de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Olympische Spelen sinds Dianne de Leeuw in 1976, maar de namen van Haanappel en Dijkstra zijn voor altijd aan het Nederlandse kunstrijden verbonden.

Dijkstra werd in 1964 in Innsbruck olympisch kampioen, waarmee ze de eerste Nederlandse sporter werd die goud won op de Winterspelen. Haanappel deed in 1956 en 1960 mee aan de Spelen, zonder een medaille te winnen. In 2008 zette ze na een conflict met schaatsbond KNSB een stichting op om kunstrijden in Nederland van de grond te krijgen.

'Al die cameraploegen waren verschrikkelijk'

Als eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen in 46 jaar tijd stond Van Zundert de afgelopen weken in het middelpunt van de belangstelling. Alle aandacht brak de zeventienjarige op bij het EK in Tallinn. Ze miste door een val de finale en stapte met de tranen in haar ogen van het ijs.

"Drie dagen voordat ik vertrok waren er nog allemaal cameraploegen en werden er beelden voor een documentaire geschoten. Het was echt verschrikkelijk", aldus Van Zundert. "Je hebt constant een zender op en je moet opletten wat je zegt, anders hoort iedereen je."

Waar Van Zundert voorheen nog meewerkte aan alle verzoeken, greep ze nu in. "Alle media-aanvragen die ik kreeg, heb ik allemaal doorgestuurd naar mama. Die handelde het wel af."

Lindsay van Zundert op het olympische ijs in Peking. Lindsay van Zundert op het olympische ijs in Peking. Foto: ANP

'Ik mis mijn familie enorm'

In Peking moet Van Zundert het niet alleen doen zonder de fysieke aanwezigheid van Haanappel en Dijkstra, maar ook zonder die van haar moeder Chantal. Van Zundert vormt met haar moeder een twee-eenheid.

'Waren mama en mijn familie hier maar bij geweest', was het eerste wat Van Zundert dacht toen ze met de vlag in de hand tijdens de openingsceremonie het Vogelnest binnenliep. Nog nooit waren Van Zundert en haar moeder zo lang van elkaar gescheiden geweest. Ze facetimen en appen daarom dagelijks met elkaar.

"Vanuit de andere kant van de wereld is het superjammer dat mijn familie er niet bij kan zijn. Ik mis ze enorm", aldus Van Zundert. "Ik had het voor mama, oma en opa heel leuk gevonden als ze hier waren. Door hun steun ben ik hier gekomen."

De afwezigheid van familieleden bederft haar Spelen niet. "Mijn droom kwam uit tijdens de openingsceremonie. Toen ik daar liep, kreeg ik echt een wauw-gevoel. Het is niet iets wat je zomaar meemaakt. Ik heb er een hele tijd voor gewerkt. Ik kreeg er kippenvel van."

Van Zundert is niet bang dat het gemis van haar familie en alle aandacht op de Spelen haar gaat opbreken voor de korte kür, die dinsdag om 11.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma staat. "Daar moet ik me nu overheen zetten. Ik moet hier mijn ding gaan doen. Op het vorige WK is dat ook gelukt, want toen plaatste ik me voor de Spelen. Het moet goed komen."