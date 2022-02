Schaatsster Erin Jackson dacht begin januari na een mislukte race bij het Amerikaanse kwalificatietoernooi dat ze niet naar de Spelen van Peking mocht, totdat ploeggenote Brittany Bowe haar startplek opgaf. Zondag schreef de 29-jarige Jackson geschiedenis door olympisch kampioene 500 meter te worden.

Direct na de laatste rit van de 500 meter vinden twee vrouwen uit de Amerikaanse plaats Ocala elkaar op het middenterrein van de National Speed Skating Oval in Peking voor een lange omhelzing. "Ik ben zo trots op jou", zegt Bowe tegen de schaatsster die jarenlang tegen haar opkeek. "Jij hebt dit gedaan, jij hebt dit verdiend. Dit is jouw moment, geniet ervan."

De nieuwe olympisch kampioene kan tussen haar tranen door niet veel uitbrengen. Maar twee woorden lukken nog wel: thank you. "Ik ben Brittany eeuwig dankbaar voor haar opoffering", zegt Jackson een uurtje later met een grote glimlach.

Het bijzondere olympische verhaal van de twee beste Amerikaanse sprinters begon een maand eerder ook met een omhelzing, toen in het Pettit National Ice Center in Milwaukee. Jackson was bij de Amerikaanse trials door een grote misser slechts derde op de 500 meter geworden, terwijl de Verenigde Staten maar twee startplekken in Peking hadden.

De revelatie van het schaatsseizoen - Jackson won deze winter vier van de acht wereldbekerwedstrijden op de 500 meter - zag door één slechte rit haar droom op goud bij de Spelen vervliegen, totdat Bowe op haar afkwam met een belofte.

"Als ik er ook maar iets aan kan doen, krijg jij mijn startplek op de 500 meter", zei Bowe, die de snelste tijd had gereden in Milwaukee. "Jij gaat gewoon mee naar Peking."

De lange omhelzing tussen Erin Jackson en Brittany Bowe. De lange omhelzing tussen Erin Jackson en Brittany Bowe. Foto: Getty Images

'Het was een eer om Erin een kans te geven'

Jackson kent Bowe al bijna haar hele leven en ziet haar vier jaar oudere plaatsgenote als een mentor en voorbeeld. Ze begonnen beiden op jonge leeftijd met inlineskaten onder leiding van de bekende coach Renee Hildebrand, wonnen WK-medailles in die sport en stapten vervolgens over naar het schaatsen in de hoop op olympisch succes.

Het is een verhaal dat Jackson de afgelopen maand veelvuldig mocht vertellen in de grote Amerikaanse media. Zo stond de sprintster op de cover van het beroemde tijdschrift Sports Illustrated en werd ze samen met Bowe uitgenodigd voor Today Show en Good Morning America, veelbekeken ochtendshows die in de VS op nationale tv-zenders worden uitgezonden.

Het is de afgelopen maand ontzettend mooi geweest om te horen dat ik een inspiratie en rolmodel ben geweest voor Erin", zegt Bowe, die door een aantal late afmeldingen zondag zelf ook nog de 500 meter mocht rijden. "Het geeft me een heel nederig gevoel om te weten dat ik een positieve invloed heb gehad op haar leven. Daarom was het een eer om haar de kans te geven om de 500 meter te rijden in Peking."

69 Bekijk hier hoe de Amerikaanse Jackson de olympische 500 meter wint

Jackson bedankt Nederlandse Rooseboom

Bowe stond in 2010 voor het eerst op het ijs en groeide uit tot zesvoudig wereldkampioen. Jackson keek in 2014 op tv naar het olympische debuut van haar landgenote in Sotsji en besloot twee jaar later schaatsen ook een keer een kans te geven.



De Nederlandse Bianca Roosenboom, die via het inlineskaten vriendinnen was geworden met Jackson, nam de toen 23-jarige Amerikaanse in 2016 mee naar de ijsbaan van Dronten. Haar eerste poging leek nog weinig op schaatsen, maar minder dan twee jaar later plaatste ze zich al wel voor de Spelen van Pyeongchang, waar ze 24e werd op de 500 meter.



"Ik dacht op het podium wel even terug aan dat moment, zes jaar geleden in Nederland. Ik ben Bianca heel dankbaar dat ze me hielp bij mijn eerste stappen op het ijs", zegt Jackson. "En nu ben ik gewoon olympisch kampioen in het schaatsen. Ik besef het nog niet helemaal, maar het voelt geweldig."



Afgelopen november, bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki, boekte Jackson op de 500 meter pas haar eerste zege op het hoogste niveau. Zondag in Peking werd ze door een toptijd van 37,04 de eerste zwarte Amerikaanse vrouw met individueel goud op de Winterspelen.



"Het zou mooi zijn als mijn titel een positief effect heeft en meer minderheden in de VS wintersporten gaan proberen", aldus Jackson. "Ik hoop dat ik een voorbeeldfunctie kan vervullen."