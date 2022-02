De Olympische Winterspelen in Peking worden overschaduwd door een dopingrel rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Het internationale sporttribunaal CAS oordeelde maandag dat de vijftienjarige Valieva ondanks een positieve dopingtest mag blijven meedoen aan de Spelen. Een overzicht van alle gebeurtenissen.

De eerste geluiden over een positieve dopingtest van Valieva sijpelden afgelopen dinsdag door. Met de regerend Europees kampioene in de ploeg werden de Russen vorige week maandag olympisch kampioen in de landenwedstrijd. Maar de podiumceremonie op Medal Plaza, die traditioneel een dag na de wedstrijd plaatsvindt, werd uitgesteld.

Het internationaal olympisch comité (IOC) weigerde in te gaan op de reden van het uitstel en hield het op een "juridisch probleem". De Russische kranten RBC en Kommersant onthulden niet veel later dat Valieva op doping was betrapt.

In een monster van Valieva dat op 25 december tijdens de Russische kampioenschappen was genomen, waren sporen van trimetazidine aangetroffen. Pas afgelopen dinsdag, ruim zes weken na de afname van de test, maakte het betrokken testlaboratorium in Stockholm de uitslag bekend. Het is niet duidelijk of het Russische antidopingagentschap RUSADA, die de test afnam, eerder van de positieve testuitslag afwist.

Trimetazidine staat sinds 2014 op de lijst met verboden middelen van het wereldantidopingagentschap WADA. Het medicijn wordt vaak voorgeschreven bij pijn op de borst, omdat het de bloedtoevoer naar het hart versnelt.

Kamila Valieva won met de Russische ploeg de landenwedstrijd. Kamila Valieva won met de Russische ploeg de landenwedstrijd. Foto: AFP

Voor topsporters kan het middel een prestatiebevorderende werking hebben. "Het medicijn kan het hart efficiënter maken, het zuurstofverbruik van het hart verminderen en stress op het hart verminderen", zei de Amerikaanse anesthesioloog Michael J. Joyner tegen persbureau Reuters.

Direct na bekendmaking van de positieve testuitslag legde het Russische antidopingagentschap Valieva een voorlopige schorsing op. Die schorsing werd een dag later echter opgeheven, omdat de kunstrijdster beroep aantekende. Daardoor kon ze toch meedoen aan het vervolg van de Olympische Spelen. Afgelopen donderdag stond ze alweer op het ijs voor een training.

De dopingzaak ligt erg gevoelig in Rusland, omdat kunstrijden de belangrijkste vrouwensport van het land is. Kinderen worden al op jonge leeftijd in internaten opgenomen om als tiener succesvol te kunnen zijn. Vijf van de laatste zes wereldtitels bij de vrouwen werden gewonnen door Russinnen.

Een gebouw in Moskou met een grote beeltenis van Valieva. 'Kamila, we zijn samen met je', luidt de boodschap Een gebouw in Moskou met een grote beeltenis van Valieva. 'Kamila, we zijn samen met je', luidt de boodschap Foto: Getty Images

Het IOC mengde zich in de zaak toen Rusland de dopingschorsing voor Valieva introk. Het comité was niet bevoegd om zich eerder met de zaak te bemoeien, omdat de positieve test voor de Olympische Spelen was afgenomen. Dat veranderde toen het RUSADA de schorsing ophief.

Met het WADA en de internationale schaatsfederatie ISU stapte het IOC vrijdag naar het internationaal sporttribunaal CAS om de vrijspraak voor Valieva ongedaan te maken. Zondag vond een vijf uur durende spoedzitting plaats, die tot 2.00 uur in de Chinese nacht duurde.

Drie sportrechters verwierpen maandag de protesten van de drie instanties vanwege "uitzonderlijke omstandigheden". Dat had vooral te maken met de jonge leeftijd van Valieva. Omdat de Russische vijftien jaar oud is, wordt ze volgens de reglementen van het WADA als een beschermde persoon beschouwd. En als atlete met die status heeft ze in de ogen van het CAS zo laat een positieve testuitslag gekregen dat ze zich niet kon verdedigen.

Valieva mag door het oordeel van het CAS toch meedoen aan de vrouwenwedstrijd, waarvan dinsdag de korte kür op het programma staat. De Nederlandse Lindsay van Zundert is een van haar tegenstanders. Vlak na het horen van het nieuws stond Valieva op het ijs voor een training.

De beslissing van het CAS heeft tot boze reacties geleid in de sportwereld. "We zijn teleurgesteld in de boodschap die met dit besluit wordt afgegeven", aldus Sarah Hirshland, voorzitter van de Amerikaanse olympische ploeg. "Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele olympische gemeenschap om de integriteit van onze sport te beschermen."