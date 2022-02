Met name in de Verenigde Staten en Canada wordt er teleurgesteld gereageerd op de zaak rond Kamila Valieva. Sporttribunaal CAS oordeelde maandag dat de Russische kunstschaatsster ondanks een positieve dopingtest actief mag blijven op de Olympische Winterspelen in Peking.

Het CAS verwierp een verzoek van het IOC, schaatsbond ISU en antidopingbureau WADA om Valieva voorlopig te schorsen. Pas na de Winterspelen zal duidelijk worden of de vijftienjarige kunstrijdster gestraft wordt voor een positieve dopingtest in december.

"We zijn teleurgesteld in dit besluit", zegt Sarah Hirshland, voorzitter van het Amerikaans olympisch comité. "Het is de collectieve verantwoordelijkheid voor de olympische gemeenschap om de integriteit van de competitie te waarborgen."

"Atleten hebben het recht om te weten dat ze aan een eerlijke competitie deelnemen. Helaas is dat recht ze vandaag ontzegd. Dit lijkt een nieuw hoofdstuk te zijn in de systematische en wijdverbreide minachting van schone sport door Rusland."

Russische atleten mogen in Peking niet onder de vlag van het eigen land meedoen, maar als 'atleet van het Russisch olympisch comité'. Rusland is sinds grootschalig dopinggebruik bij de Winterspelen van Sotsji in 2014 niet welkom bij internationale sportwedstrijden.

'Tijd zal uitwijzen of Valieva gestraft wordt'

Na een wedstrijd in december testte Valieva positief op het verboden middel trimetazidine. Pas nadat ze vorige week goud had gewonnen in de landenwedstrijd met Rusland, werd de testuitslag bekendgemaakt. De gouden medaille is nog altijd niet uitgereikt.

"Alleen de tijd zal uitwijzen of de resultaten van Valieva blijven staan of dat ze achteraf gediskwalificeerd wordt", zegt Travis Tygart, voorzitter van het Amerikaanse antidopingbureau USADA.

"Hoe dan ook is het al de zesde keer op rij dat de Olympische Spelen worden overschaduwd door Rusland en dopinggebruik. De uitzonderingsregels voor deze jonge atlete zorgen ervoor dat er chaos is ontstaan."

'Deze zaak bezorgt de sport een litteken'

Het CAS voerde als een van de argumenten om Valieva niet tijdelijk te schorsen aan dat ze pas vijftien jaar is. Sporters onder de zestien jaar gelden volgens de regels van antidopingbureau WADA als 'beschermd persoon'.

"Deze situatie is extreem ongelukkig en triest voor alle atleten", zegt Tricia Smith, voorzitter van het Canadese olympisch comité COC. "Het COC is groot voorstander van schone sport en we willen absoluut niet dat doping een plaats krijgt op de Olympische Spelen."

Tweevoudig olympisch kampioen kunstschaatsen Johnny Weir zegt dat hij de beslissing van het CAS afkeurt. "Er was een positieve dopingtest. De atlete zou ongeacht leeftijd of timing van test niet mogen strijden tegen schone atleten", vindt de Amerikaan.

Tara Lipinski, een andere voormalig olympisch kampioen uit de VS, is het eveneens "zeer oneens" met de beslissing om Valieva niet voorlopig te schorsen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. "Er bestaat bij mij geen enkele twijfel dat ze uitgesloten zou moten worden. Deze zaak bezorgt onze sport een litteken."

Een gebouw in Moskou met een grote beeltenis van Valieva. 'Kamila, we zijn samen met je', luidt de boodschap. Een gebouw in Moskou met een grote beeltenis van Valieva. 'Kamila, we zijn samen met je', luidt de boodschap. Foto: Reuters

Russen zijn opgetogen met uitspraak

In Rusland wordt er opgetogen gereageerd op het besluit om Valieva dinsdag uit te laten komen op het individuele toernooi. "We gaan morgen voor haar juichen", meldt het Russisch olympisch comité.

"Ik ben blij dat het gezonde verstand heeft gezegevierd en dat Valieva mag blijven sporten", aldus Alexander Gorshkov, voorzitter van de Russische kunstschaatsbond.