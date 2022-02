Bondscoach Jeroen Otter probeerde sinds 1994 een aflossingsteam naar olympisch goud te leiden. Na 28 jaar wachten pakten de Nederlandse shorttracksters zondag in Peking de olympische titel op het teamonderdeel. En daarmee was het levenswerk van Otter voltooid.

Otter nam zich sinds 1994 wat voor. Ooit, zei hij, zou hij de olympische titel willen veroveren op de aflossing. Het is volgens de Nederlander het mooiste shorttrackonderdeel voor een coach.

"Er is altijd wel een lucky shot: een geweldige atleet of atlete. Maar daar wil ik niet alles aan ophangen. Als wij het voor elkaar krijgen dat we vier, vijf of zes vrouwen of mannen op een niveau krijgen dat ze op een goede dag om de prijzen kunnen rijden, weet ik dat het programma goed werkt."

Makkelijk is dat niet, benadrukte Otter. Hij gebruikte de term social loafing om de moeilijkheidsgraad van de aflossing te onderstrepen. Oftewel: het motivatieverlies dat bij individuele rijders optreedt als ze in een grote groep moeten presteren.

Otter was als bondscoach van de Amerikaanse aflossingsmannen in 1994 dicht bij olympisch goud, maar de toen dertigjarige coach moest in het Noorse Hamar genoegen nemen met zilver. Ook met de Belgische en Nederlandse mannen bleef de olympische titel uit. Sinds 2010 is hij bondscoach van de Nederlandse shorttrackploeg.

Na 28 jaar wachten was het zondag eindelijk raak voor Otter. Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma domineerden de olympische vrouwenaflossingfinale en snelden op indrukwekkende wijze naar goud. "Mijn levenswerk is voltooid", zei Otter.

Mannen faalden keer op keer

Het zag er lang naar uit dat niet de aflossingsvrouwen, maar de aflossingsmannen Nederland voor het eerst een gouden medaille op het teamonderdeel zouden bezorgen. De mannen werden in 2014, 2017 en 2021 wereldkampioen, maar op de Spelen ging het steeds hopeloos mis.

Door een val van Freek van der Wart was de olympische finale van de Nederlandse aflossingsmannen in 2014 al na een paar meter voorbij. Vier jaar later werden de mannen gediskwalificeerd in de halve finales.

In Peking ging het ook op dramatische wijze mis: door een zwakke beurt van Itzhak de Laat verspeelde Nederland in de slotronde een finaleplaats. Het verschil met een plek in de eindstrijd was twee duizendsten. Dat gebeurde ook nog eens zes dagen nadat Schulting ten val was gekomen in de halve finales van de gemengde aflossing, een nieuw relayonderdeel.

Otter zat er dan ook flink doorheen na de misgelopen finaleplaats van de aflossingsmannen. "Het is dieptriest. Voor mij als coach is dit vreselijk. Na de fotofinish voelde het alsof ik een dreun kreeg. Ik werd echt neergeslagen."

Schulting bracht geloof in goud

Toen Jorien ter Mors, Yara van Kerkhof, Suzanne Schulting en Lara van Ruijven vier jaar geleden op de Spelen van Pyeongchang in een nieuw wereldrecord in de B-finale het brons veroverden, dacht Otter voor het eerst dat de aflossingsvrouwen olympisch kampioen konden worden.

Eén probleem: in de ploeg ontbrak een afmaker. Die bleek vier jaar later al wel in de selectie te hebben gezeten, maar was toen nog niet zo sterk als nu. Met de ontwikkeling van Schulting tot de beste shorttrackster van de wereld groeiden de aflossingsvrouwen uit van medaillekandidaat tot torenhoog favoriet.

In gesprekken met collega-coaches proefde Otter dit seizoen ontzag voor de Nederlandse vrouwen, die vorig jaar voor het eerst wereldkampioen werden. En dat terwijl de discipline decennialang werd gedomineerd door China en Zuid-Korea.

"Ik hoorde steeds: geweldige race, het is moeilijk om tegen jullie op te boksen en jullie controleren de wedstrijden. Dat werd vandaag ook weer herhaald door teams die niet in de finale staan. Van: jezus, die meiden zijn zo bizar sterk. Als ze dan 27 ronden, min 10 meter, op kop kunnen rijden, is dat geweldig."

Otter noemde de gouden race van de shorttracksters zijn "magnum opus", het woord meesterwerk in het Latijn. "Ze zijn niet meer bezig met hoe belangrijk het is om elkaar te ondersteunen: het is een automatisme geworden. Dat is het allermooiste."