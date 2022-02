Sporttribunaal CAS heeft maandag geoordeeld dat Kamila Valieva ondanks een positieve dopingtest niet geschorst hoeft te worden. De vijftienjarige Russische kunstschaatsster kan daardoor actief blijven op de Olympische Winterspelen in Peking.

Het CAS verwierp maandag een protest van het IOC, schaatsbond ISU en antidopingagentschap WADA. Ze wilden dat het besluit van het Russische antidopingbureau RASADA om Valieva niet te schorsen ongedaan werd gemaakt.

Vorige week werd pas bekend dat Valieva eind december bij de nationale kampioenschappen positief testte op het verboden middel trimetazidine.

Vorige week maandag veroverde Valieva goud met de Russische ploeg in de landenwedstrijd. Ze liet daarbij een viervoudige sprong zien, iets wat nooit eerder was vertoond op de Olympische Spelen.

In afwachting van de dopingzaak werd de medailleceremonie uitgesteld. Dinsdag begint de individuele wedstrijd, waarbij Valieva als favoriet geldt.

Kamila Valieva trainde de afgelopen dagen gewoon door in Peking. Foto: AP

Valieva wordt door jonge leeftijd als beschermde persoon gezien

Het CAS sprak van zondagavond tot diep in de Chinese nacht met alle betrokken partijen via een videoverbinding. Het arbitragehof meldt dat er beperkt bewijs is voor een dopingovertreding. Het voert een viertal argumenten aan om geen straf te geven.

Het belangrijkste argument is dat Valieva binnen de regels van het WADA als beschermde persoon wordt gezien. Voor atleten van zestien jaar en jonger gelden andere regels dan voor volwassen sporters. Daarnaast had Valieva door de timing van de bekendmaking van haar positieve test tijdens de Spelen geen tijd om haar verdediging te organiseren.

Valieva bleef de afgelopen dagen in Peking doortrainen voor de wedstrijd van dinsdag. Ze heeft in de media nog niet gereageerd op de kwestie.