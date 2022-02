Melissa Peperkamp vierde haar finaleplaats op het onderdeel big air bij de Olympische Spelen maandag samen met haar goede vriendin Kimberley Bos. De zeventienjarige snowboardster heeft veel aan de steun van de elf jaar oudere Bos, die in Peking brons won bij het skeleton.

Pas als Peperkamp op de telefoon van Bos ziet dat haar naam toch echt in de top twaalf van de uitslag van de kwalificatie staat, gelooft ze dat ze dinsdag mag meedoen aan de finale van de big air.

"Ik mag morgen nog een keer", zegt Peperkamp met een grote glimlach, nadat ze haar eerste finaleplek op de Spelen gevierd heeft met een klein dansje. "Dit was niet de finale die ik had gedacht te halen, maar op de een of andere manier verras ik mezelf en flik ik het toch."

Het is geen toeval dat Bos de eerste is die de jonge Utrechtse feliciteert in het Big Air Shougang-stadion in een buitenwijk van Peking. Peperkamp is net als de skeletonster een eenling in haar sport in Nederland en de twee trainen daardoor vaak samen op Papendal.

"We zijn heel goede vriendinnen", zegt Peperkamp. "We kennen elkaar via Papendal en hebben daar heel vaak dezelfde trainingsdagen. Ik ben alleen in mijn sport als meisje, zij is alleen in haar sport als meisje, dan is het fijn om een maatje te hebben. Kimberley steunt me en moedigt me aan, dat is superleuk."

De afgelopen week had Peperkamp veel aan die steun, zeker nadat ze vorige week zaterdag op de openingsdag van de Spelen net naast een finaleplek op het onderdeel slopestyle greep. "Ik was heel onzeker, wist niet wat goed of fout was. Dus ik heb af en toe met Kimberley geappt of gebeld en zij heeft me er echt doorheen gesleept."

'Ik heb een traantje gelaten na het brons van Kimberley'

Peperkamp zag afgelopen zaterdag laat op de Chinese avond hoe Bos geschiedenis schreef door derde te worden en Nederland de eerste olympische skeletonmedaille te bezorgen.

"Ik lag al in bed, want ik moest de volgende ochtend heel vroeg opstaan", aldus Peperkamp. "Mijn pa, die echt de grootste fan van Kimberley is, filmde voor mij de tv en zo heb ik gezien hoe ze brons won. Ik heb een klein traantje gelaten en toen ben ik gaan slapen."

Het succes van haar vriendin hielp de snowboardster niet direct. "Tijdens de trainingen voor de big air ging geen enkele run goed", aldus Peperkamp. "Ik lag alleen maar op mijn gezicht, buik, rug, billen; overal zat sneeuw. Het was vanochtend dus wel even spannend, maar mijn eerste sprong van de kwalificatie landde ik wél goed en daardoor kreeg ik veel zelfvertrouwen."

Na die eerste run zei haar coach Niels Oostendorp dat ze bij haar tweede sprong moest gaan voor de 900, ofwel 2,5 rotaties om de lengteas. "En die landde ik ook gewoon, ik denk dat het pas de tweede keer is dat me dat gelukt is", aldus Peperkamp, die van de jury scores van 60,00 en 68,25 kreeg voor haar eerste twee sprongen. Dat bleek na drie runs op één punt genoeg voor een finaleplek. "Ik mag morgen nog een keer aan de bak, daar heb ik heel veel zin in."

Peperkamp en Bos gaan wisselen van sport

Iets minder zin heeft Peperkamp in de deal die ze met Bos gesloten heeft om in de zomer van sport te ruilen. "Ik ga skeletonnen en zij gaat snowboarden. Ik weet niet of het mijn beste idee was om daar ja op te zeggen, want volgens mij is skeleton veel gevaarlijker", zegt ze lachend. "Maar het is wel mooi om beter van elkaar te weten wat we doormaken."

Bos benadrukt met een glimlach dat zij niet van plan is om van een 85 meter lange schans af te springen op een snowboard, zoals Peperkamp in China doet. "Ik kan net op een snowboard staan, dus dat lijkt me niet zo handig. Het is echt waanzinnig wat Melissa doet."