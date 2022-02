Shorttrackster Rianne de Vries maakt op haar derde Olympische Winterspelen eindelijk haar olympische debuut. De Friezin, die bij de twee voorgaande Spelen als reserve afreisde zonder daar vervolgens in actie te komen, is maandag geselecteerd voor de 1.500 meter in Peking.

De 31-jarige De Vries zal woensdag op de slotdag van het shorttracktoernooi met Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer de afstand rijden in het Capital Indoor Stadium. Alle rondes worden op die dag afgewerkt.

De Vries was op de Winterspelen aanvankelijk alleen als reserve aangewezen voor de vrouwenaflossing. Omdat ze zowel in de halve finale als in de finale niet reed, kreeg ze geen medaille na de gouden race van Schulting, Velzeboer, Yara van Kerkhof en Selma Poutsma.

Het overkwam De Vries vier jaar geleden ook al op de Winterspelen van Pyeongchang. Toen pakten Jorien ter Mors, Van Kerkhof, Schulting en Lara van Ruijven brons. Ze was eveneens reserve in 2014, toen de aflossingsploeg in de halve finales werd gediskwalificeerd. De Vries was nog niet eerder geselecteerd voor een individuele afstand op de Spelen.

Het beste internationale resultaat van De Vries op de 1.500 meter is een zevende plaats bij het WK van Turijn in 2017. Dit seizoen werd ze tiende bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht, waarmee ze na Schulting (derde) de beste Nederlandse vrouw was.

De Vries is de partner van shorttracker Daan Breeuwsma. Samen streden ze vorige maand om de laatste twee plekken in de olympische shorttrackselectie. De Vries werd wel geselecteerd, Breeuwsma niet. Hij zette vervolgens een punt achter zijn loopbaan.