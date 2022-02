Snowboarder Niek van der Velden heeft zich maandag in Peking voor de olympische finale op het onderdeel big air geplaatst. Hij volgde daarmee het voorbeeld van Melissa Peperkamp, die eerder op de dag hetzelfde presteerde.

De 21-jarige Van der Velden kwam in de drie kwalificatieruns tot scores van 79,00, 60,00 en 63,75. Bij de big air mogen de deelnemers hun slechtste resultaat schrappen.

Zijn totaalscore van 142,75 was goed voor de elfde plek in het klassement. Een plaats bij de beste twaalf was vereist om de finale te halen op het Shougang Olympic Park.

Met zijn finaleplaats neemt Van der Velden revanche voor zijn optreden op het onderdeel slopestyle - hij liep daarop de finale mis - én voor vier jaar geleden, toen hij door een val tijdens de laatste training een streep door zijn olympische debuut moest halen.

De finale van de big air bij de mannen begint dinsdag om 6.00 uur Nederlandse tijd. Ook dan doen de snowboarders drie runs.

Melissa Peperkamp gaf Niek van der Velden het goede voorbeeld op de big air. Melissa Peperkamp gaf Niek van der Velden het goede voorbeeld op de big air. Foto: ANP

Peperkamp wordt eveneens elfde

Eerder op de dag kwam de zeventienjarige Peperkamp in de kwalificatie tot scores van 60,00, 68,25 en 58,00, waarmee ze op een totaal van 128,25 uitkwam. Ze werd net als Van der Velden elfde.

Het gat met de absolute top is wel fors voor Peperkamp. Ter vergelijking: nummer één Zoi Sadowski-Synnott uit Nieuw-Zeeland kwam met scores van 85,50 en 91,00 uit op 176,50.

Met haar finaleplaats neemt Peperkamp revanche voor haar eerdere optreden op de slopestyle. Op dat onderdeel haalde de jonge Nederlandse de eindstrijd net niet. Ze werd dertiende, terwijl ze ook daar in de top twaalf had moeten eindigen.

Voor Peperkamp begint de finale big air in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) om 2.30 uur.