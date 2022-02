Karlien Sleper heeft geen rol van betekenis kunnen spelen bij haar olympische debuut in de monobob. De Gelderse eindigde maandag op de Olympische Spelen in Peking als zestiende.

De 29-jarige Sleper begon na de eerste twee afdalingen op zondag al als zestiende aan de tweede en beslissende dag van het mononbobtoernooi. Er deden twintig vrouwen mee aan de nieuwe olympische discipline, waarbij vrouwen alleen in de slee naar beneden gaan.

Sleper klom dankzij een elfde tijd in de derde afdaling (1.05,85) nog een plek in de tussenstand, maar in de vierde en laatste wedstrijden noteerde ze met 1.06,65 haar langzaamste tijd op de Spelen. Daardoor viel ze weer terug naar de zestiende plaats.

De plek in de achterhoede op de Spelen is een tegenvaller voor Sleper: het is haar slechtste resultaat van het seizoen. Begin december eindigde ze nog als vijfde bij een wereldbekerwedstrijd in Winterberg. De voormalig discus- en speerwerpster doet sinds 2018 aan monobob.

Na de eerste twee afdalingen zei Sleper al dat de sleebaan in het Yanqing National Sliding Center haar niet ligt. "Ik heb hier nog nooit afgedaald zonder de kant te raken", vertelde de olympisch debutante.

Eerste olympische monobobtitel voor Humphries

De Amerikaanse Kaillie Humphries is de eerste olympisch kampioene in de monobob. Humphries was vanaf de eerste afdaling een klasse apart in het toernooi en bleef nummer twee Elana Meyers over vier wedstrijden liefst anderhalve seconde voor.

Voor de 36-jarige Humphries is het de derde olympische titel in haar loopbaan. Zowel in 2010 en 2014 won ze goud in de tweemansbob. Het is voor het eerst op deze Spelen dat Duitsland geen discipline in de sleesport wint.

Het brons was voor Christine de Bruin. De 32-jarige Canadese is de echtgenote van de Nederlander Ivo de Bruin, die later op maandag in de tweemansbob op 35-jarige leeftijd zijn olympische debuut maakt.

Ivo de Bruin, die dankzij een uitzondering van sportkoepel NOC*NSF op de Spelen staat, doet ook nog mee aan de viermansbob. Het toernooi van de viermansbob wordt op zaterdag en zondag gehouden, de laatste twee dagen van de Winterspelen.