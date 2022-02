Karlien Sleper is maandag dankzij een goede derde heat een plaats gestegen op de Olympische Spelen in Peking. De monobobster steeg dankzij haar goede afdaling van de zestiende naar de vijftiende plek in het klassement.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

Sleper kwam tot een goede tijd van 1.05,85. Dat was de elfde tijd van de derde run en haar snelste tijd tot nu toe in China. Desondanks is een rol in de top van de ranglijst ver weg.

Later op maandag, vanaf 4.00 uur, staat de vierde en laatste heat op het programma voor de monobobsters. De Amerikaanse Kaillie Humphries is voorlopig ongenaakbaar in de strijd om goud.

Na haar eerste twee afdalingen op zondag gaf Sleper al aan dat de baan in Peking haar niet ligt. "Ik heb hier nog nooit afgedaald zonder de kant te raken", zei de olympisch debutante.

Monobob is een nieuw onderdeel op de Winterspelen en wordt alleen door vrouwen gedaan. De mannen hebben naast de tweemansbob ook de viermansbob. Sleper had aanvankelijk niet aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF gedaan voor Peking, maar werd toch voorgedragen.