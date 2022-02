3.15 uur: Snowboarden, vrouwen, big air: Melissa Peperkamp (kwalificatierun 2)

4.00 uur: Snowboarden, vrouwen, big air: Melissa Peperkamp (kwalificatierun 3)

4.00 uur: Bobslee, vrouwen, monobob: Karlien Sleper (heat 4)

6.30 uur: Snowboarden, mannen, big air: Niek van der Velden (kwalificatierun 1)

7.15 uur: Snowboarden, mannen, big air: Niek van der Velden (kwalificatierun 2)

8.00 uur: Snowboarden, mannen, big air: Niek van der Velden (kwalificatierun 3)

13.05 uur: Bobslee, mannen, tweemansbob: Ivo de Bruin, Jelen Franjic (heat 1)

14.40 uur: Bobslee, mannen, tweemansbob: Ivo de Bruin, Jelen Franjic (heat 2)

Welkom in het liveblog over de tiende dag van de Olympische Winterspelen! We houden je hier op de hoogte van alle gebeurtenissen in Peking.Het programma van de Nederlanders vandaag: