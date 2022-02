Het was altijd de droom van Lara van Ruijven om olympisch kampioen te worden op de vrouwenaflossing. Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma droegen de gouden medaille daarom op aan hun anderhalf jaar geleden overleden ploeggenote.

Yara van Kerkhof zit in de heatbox te wachten op het moment dat de Nederlandse aflossingsvrouwen het ijs op worden geroepen voor de olympische finale. Het duurt lang, langer dan normaal. Het biedt haar nog eens de kans om naar het hartje op haar linkermouw te kijken. Ze wrijft er even overheen en zegt: 'Laar, geef ons kracht'.

Van Ruijven noemde het altijd een droom om met de aflossingsvrouwen olympisch kampioen te worden. Ze was acht jaar lang een vaste waarde in de ploeg van bondscoach Jeroen Otter toen in juli 2020 het noodlot toesloeg.

Van Ruijven kwam op 27-jarige leeftijd, tijdens een trainingskamp van de shorttrackploeg in het Franse Perpignan, te overlijden aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. Het verlies van hun gewaardeerde ploeggenoot maakte diepe indruk bij Van Kerkhof, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma.

Anderhalf jaar nadat ze afscheid hadden genomen van Van Ruijven, gaven ze vanaf de hoogste trede van het olympisch podium een handkusje naar de hemel. Zo, hadden de aflossingsvrouwen vlak voor de ceremonie in het Capital Indoor Stadium bedacht, konden ze Van Ruijven laten weten dat haar droom in vervulling was gekomen.

Niet veel later, in de interviewruimte in de shorttrackhal, droegen de aflossingsvrouwen het olympisch goud op aan Van Ruijven. "Het is ook dankzij haar dat we hier staan", aldus Van Kerkhof. "Ze heeft ons op dit niveau gebracht. We missen haar nog steeds. Dit was onze gezamenlijke droom. Het is onwijs heftig en naar dat ze dit niet meer kan meemaken."

'Lara zit diep in ons hart'

Bondscoach Jeroen Otter wees vlak voor de start van de Olympische Winterspelen in een bijeenkomst met de gehele shorttrackploeg op het gemis van Van Ruijven. Hij wilde daarmee aanstippen hoe bijzonder het was om in Peking te zijn en de vrouwen extra motiveren om de gouden medaille te veroveren.

"Het emotionele en het huilen, dat station zijn we gepasseerd", zei Schulting, die vorig jaar net als haar ploeggenoten in tranen uitbarstte toen ze in Dordrecht voor het eerst wereldkampioen waren geworden op de aflossing.

"We hebben toen heel pittige momenten met elkaar meegemaakt. Nu zijn we juist heel erg trots. 'Laar' zit heel diep in ons hart en we denken altijd aan haar. Ze geeft ons kracht." Dat gold ook voor jongelingen Velzeboer en Poutsma, die één jaar met Van Ruijven samen reden. "We hebben echt het gevoel dat dit als team iets met ons doet."

'Lara was er gewoon bij'

Als eerbetoon aan Van Ruijven lieten de shorttracksters een hartje met een panterprint drukken op de linkermouw van het pak. Het was een verwijzing naar de bijnaam van Van Ruijven, die 'Panter Lara' werd genoemd vanwege haar bril en helm met pantermotief.

Het internationaal olympisch comité (IOC) gaf speciaal toestemming voor het hartje op het pak tijdens de Olympische Winterspelen. De shorttracksters putten kracht uit het symbool.

Het was precies de reden waarom Van Kerkhof nog even over haar linkermouw wreef. Een paar minuten later snelden Van Kerkhof, Schulting, Velzeboer en Poutsma op indrukwekkende wijze naar het goud.

"Voor ons gevoel was Lara er gewoon bij", zei Van Kerkhof. Schulting: "En ik denk dat ze supertrots op ons is."