Jutta Leerdam is vooral in Peking voor de olympische 1.000 meter, maar ze geloofde stiekem ook in een stuntje op de 500 meter. Daarom was de 23-jarige schaatsster zondag even teleurgesteld toen ze op de kortste afstand slechts 0,13 seconden tekortkwam voor een medaille.

Leerdam waarschuwde de Nederlandse pers donderdag al na een training in de National Speed Skating Oval: "Ik schrijf de 500 meter niet af, ik geloof dat er kansen liggen voor mij. Omdat het de Olympische Spelen zijn en er gekke dingen kunnen gebeuren."

De Zuid-Hollandse deed zondag in Peking bijna iets geks, want met een tijd van 37,34 belandde ze maar net naast het podium op de 500 meter. Het werd uiteindelijk een vijfde plek, op drie tienden van de Amerikaanse winnares Erin Jackson en op dertien honderdsten van de Russische nummer drie Angelina Golikova.

"Een medaille op de 500 meter zou voor mij heel bijzonder zijn geweest", zei Leerdam na haar olympische debuut. "Maar achteraf is het toch wel jammer dat ik er zo dichtbij zit."

De kopvrouw van Team Worldstream Corendon kreeg wel de bevestiging dat ze in een uitstekende vorm steekt. Dat geeft haar veel vertrouwen voor haar hoofddoel van deze Spelen: de 1.000 meter van donderdag. Op die afstand werd ze in 2020 wereldkampioen.

"Mijn volle ronde op de 500 meter was echt snel, dat belooft veel moois voor de 1.000 meter. Dan ga ik ik voor niets minder dan goud. Dat is mijn doel en ik ben niet bang om dat uit te spreken."

69 Bekijk hier hoe de Amerikaanse Jackson de olympische 500 meter wint

Michelle de Jong niet tevreden na dertiende plek

Achter Leerdam en Femke Kok (zesde) werd Michelle de Jong op de dertiende plek de derde Nederlandse op de 500 meter. De 22-jarige Friezin, ook een olympisch debutant, was niet tevreden over haar race. "Ik hoopte mijn beste 500 meter van het seizoen te rijden en dat is helaas niet gelukt", zei De Jong, die 37,97 noteerde.

De rijdster van Team Reggeborgh had de afgelopen dagen meer zenuwen dan ze ooit voor een wedstrijd gevoeld had. Daarbij hielp het niet dat ze vrijdag door een andere schaatser ten val kwam in een training en last kreeg van haar rug.

"Ik begon te twijfelen aan mezelf, dat was lastig. Maar als ik het hele plaatje bekijk, dan ben ik heel blij dat ik op de Spelen heb gestaan. Dit heb ik toch maar even mooi meegemaakt en hier ga ik heel veel van leren."