Femke Kok was zondag in tranen na haar zesde plek op de olympische 500 meter. De 21-jarige schaatsster maakte te veel fouten in Peking en had daardoor het gevoel dat ze een podiumplek had weggegooid.

Het eerste wat Kok dacht toen ze over de finish kwam en haar tijd van 37,39 op het scorebord zag staan, was dat ze nog een 500 meter wilde rijden. Het liefst had ze meteen willen laten zien dat ze wél een goede race kan schaatsen.

Het toptalent van Team Reggeborgh staat bekend om haar fraaie en vooral zeer stabiele techniek. Maar uitgerekend in de belangrijkste rit van haar nog jonge carrière liet die techniek haar in de steek.

"Ik maak eigenlijk nooit missers", zei een geëmotioneerde Kok in de National Speed Skating Oval. "Maar nu had ik er al twee in de eerste binnenbocht, nog één in de laatste buitenbocht en op het laatste rechte stuk viel ik bijna. Het was gewoon een kloterit."

De Nederlands recordhouder op de kortste afstand begon nog uitstekend met de op twee na snelste 100 meter van het veld (10,38 seconden). Het had de basis moeten zijn voor een podiumplek bij haar olympische debuut, maar door haar slordige volle ronde kwam ze 0,18 seconden tekort voor brons. Het verschil met de Amerikaanse winnares Erin Jackson was 35 honderdsten.

"Er zat zoveel meer in vandaag", aldus Kok. "Als ik naar de tijden kijk, dat denk ik: dat had ik ook makkelijk kunnen rijden. Daar baal ik nog het meest van. Het voelt echt alsof ik een medaille heb verspeeld."

'Ik had er ontzettend veel zin in'

Kok had vlak na haar race geen verklaring voor haar missers. Ze voelde zich juist heel sterk bij de trainingen in Peking, beter nog dan vorig jaar in de bubbel in Heerenveen. Toen brak ze definitief door met vier wereldbekerzeges en de tweede plek bij de WK afstanden.

"Ik voelde de afgelopen 2,5 week aan alles dat het goed zat", zei de Friezin. "Ik was vandaag ook niet te gespannen, had er vooral ontzettend veel zin in en was heel gefocust. Ik denk dat het gewoon pech is. Vandaag was blijkbaar de dag dat ik alle missers in één keer kreeg."

Kok plaatste zich eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen niet voor de 1.000 meter, waardoor haar Spelen er nu al op zitten. "Hier ben ik niet helemaal voor naar China gekomen", zei ze. "Het is klote, dat is het enige wat ik ervan kan zeggen."