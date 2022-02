De Nederlandse schaatsers kregen zondag in de kwartfinales van de ploegenachtervolging bij de Olympische Spelen een tikje van de grote concurrenten Noorwegen en de Verenigde Staten. Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker geloven dat het gat van een kleine anderhalve seconde dinsdag nog gedicht kan worden.

"Er zaten geen schokkende dingen in deze rit, we hebben geen fouten gemaakt. Maar we gingen elke ronde net twee tot drie tienden te langzaam", aldus Kramer. "We zijn niet met de hakken over de sloot door naar de halve finales, maar het voelt ook niet echt comfortabel.

De Nederlandse ploeg kwam in Peking tot een tijd van 3.38,90, goed voor de vierde plaats. Titelverdediger Noorwegen was 1,43 seconden sneller en is dinsdag de tegenstander van de Oranjemannen in de halve finales. De regerend wereld- en Europees kampioen moet de Noren dan in een rechtstreeks duel verslaan om de eindstrijd te halen.

"Het is jammer dat we een pittige halve finale krijgen", zegt Kramer. "Maar een maand geleden versloegen we de Noren bij de EK afstanden nog met een seconde. Er zaten een heleboel kleine dingetjes in deze rit die beter kunnen en ik denk dat je als je die optelt, dat je dan al heel gauw op die anderhalve seconde zit."

Noorwegen zette de snelste tijd neer in de kwartfinales van de ploegenachtervolging. Noorwegen zette de snelste tijd neer in de kwartfinales van de ploegenachtervolging. Foto: EPA

'Konden Patrick niet goed genoeg lanceren'

De Noren en de nummer twee VS (3.37,51) maakten het verschil met de Nederlanders vooral in het middelste gedeelte van de race. Na een goede start liepen de rondetijden van de ploeg van bondscoach Jan Coopmans te veel omhoog bij de kopbeurten van Kramer en Bosker.

"Daardoor konden we Patrick niet goed genoeg lanceren voor het eindschot", aldus Kramer Marcel en ik moeten het beter doen, dan komt Patrick ook beter uit de verf." Roest bevestigde dat hij het lastig vond om echt te versnellen in de slotrondes. "De echte topsnelheid zat er niet in. Het was een lastige race."

Roest merkte dat hij nog wat vermoeid was van de 10 kilometer van vrijdag, waar hij zilver won. "Ik ben hersteld, maar voel wel dat ik nog moe ben. Zeker gisteren was ik nog echt naar de klote. Het moet zeker helpen dat ik een extra dagje rust heb voor de halve finales."

De Lekkerkerker gelooft net als Kramer dat het verschil met de Noren te overbruggen is. "Anderhalve seconde is een groot gat, maar het is zeker niet onmogelijk om dat te dichten. Ik verwacht dat we dinsdag in de halve finales meer kunnen laten zien."

De Nederlanders hanteren een andere tactiek dan de Noren en de Amerikanen door tijdens de race meerdere keren te wisselen met wie er op kop rijdt. "Ik acht de kans niet heel groot dat wij onze strategie nog gaan veranderen", zei Roest. "We hebben vorige maand op deze manier heel goed gereden op de EK, dus we moeten het niet heel anders gaan doen op de Spelen."