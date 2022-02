Erin Jackson heeft zondag bij de Olympische Spelen in het Chinese Peking goud veroverd op de 500 meter. Jutta Leerdam was op de vijfde plek de beste Nederlandse.

De 29-jarige Jackson was met een tijd van 37,04 seconden acht honderdsten sneller dan de Japanse Miho Takagi, die het zilver pakte. De Russische Angelina Golikova (37,21) completeerde het podium.

Achter Leerdam (37,34) eindigde Femke Kok (37,39), de grote revelatie van de preolympische schaatswinter, als zesde. Michelle de Jong (37,97) moest genoegen nemen met de dertiende plek.

Dat Jackson überhaupt aan de start stond van de 500 meter, was al bijzonder te noemen. De Amerikaanse eindigde bij de trials voor de Spelen door een fout als derde op de 500 meter, terwijl alleen de beste twee schaatssters een ticket pakten (Brittany Bowe en Kimi Goetz).

Jackson had ook geen recht op een herkansing, waardoor ze olympische deelname leek te kunnen vergeten. Het geluk van Jackson was dat Bowe en Goetz zich op de 1.000 en de 1.500 meter wilden richten. In januari werd bekend dat Bowe haar plek definitief afstond aan Jackson.

Bowe mocht overigens wel gewoon meedoen aan de 500 meter omdat de VS een extra startplek kreeg nadat andere landen een plek hadden teruggegeven. Bowe eindigde als zestiende, Goetz werd achttiende.

Femke Kok baalt van haar olympische rit op de 500 meter. Foto: Reuters

Kok kan sterke opening geen vervolg geven

Van de Nederlandse vrouwen, die alle drie debuteerden op de Spelen, had vooral Kok goede hoop om op de kortste schaatsafstand een medaille te pakken. De regerend Europees kampioene op de 500 meter eindigde vorig jaar bij de WK afstanden in Heerenveen als tweede en won in 2021 het wereldbekerklassement.

De 21-jarige Kok begon met een opening van 10,38 ook nog bijzonder sterk, maar verloor door een aantal misslagen in de laatste meters nog veel tijd. Met 37,39 bleef ze achttien honderdsten verwijderd van de medailles.

De 24-jarige Leerdam richt zich in Peking vooral op de 1.000 meter, de afstand waarop ze regerend Europees kampioene is. Die afstand staat donderdag op het programma.

Margot Boer blijft de enige Nederlandse schaatsster die op de Olympische Spelen een medaille wist te winnen op de 500 meter. Ze won brons op de Spelen van Sotsji in 2014.