Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker hebben zondag op de Olympische Spelen met de nodige moeite de halve finales op de ploegenachtervolging bereikt. Het Nederlandse trio eindigde als vierde in Peking en dat was maar net voldoende om door te gaan.

De Nederlandse ploeg reed in de tweede rit van de kwartfinales tegen Canada. Mede dankzij het goede kopwerk van Roest finishte het drietal in een tijd van 3.38,90, bijna twee seconden boven het olympisch record dat Noorwegen in 2018 neerzette.

Dat was op papier geen slechte tijd, maar in de rit daarna lieten Noorwegen en de Verenigde Staten zien misschien nog wel een grotere kans te maken op het goud. De Noren klokten een toptijd van 3.37,47. Ook de Amerikanen (3.37,51) en de Russen (3.38,67) deden het beter dan de Nederlandse formatie.

Alleen de beste vier van de acht landen gingen door. Het Canada van Ted-Jan Bloemen (3.40,17) viel als nummer vijf net buiten de boot. Ook Zuid-Korea (zesde), Italië (zevende) en China (achtste) strandden in de kwartfinales.

De halve finales en de finale op de ploegenachtervolging worden dinsdag afgewerkt. Nederland wacht dan een zware kluif tegen titelverdediger Noorwegen. Nummer twee de Verenigde Staten neemt het op tegen nummer drie Rusland. De winnaars van de twee duels gaan naar de finale en de verliezers strijden om brons.

De Nederlandse vrouwen komen dinsdag ook in actie in de halve finales. Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong konden zaterdag in de kwartfinales niet overtuigen, maar hadden aan een derde plek wel genoeg om door te gaan.

Nederland behoort al jarenlang tot wereldtop

De Nederlandse mannenploeg behoort al jaren tot de wereldtop op de ploegenachtervolging. Nederland heeft op de WK afstanden van 2011 na alle wereldtitels op de relay sinds 2005 gewonnen. Toen moest er genoegen worden genomen met brons. Op de WK van 2021 pakte Nederland zonder Kramer goud.

Op de Olympische Spelen zijn de Nederlandse mannen een stuk minder succesvol. Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij veroverden in 2014 goud, maar die formatie won vier jaar geleden brons achter Zuid-Korea en olympisch kampioen Noorwegen.

De ploegenachtervolging is voor Kramer de grootste kans om zijn loopbaan met een medaille af te sluiten. De 35-jarige Fries kon niet overtuigen op de 5 kilometer en doet verder alleen nog mee op de massastart. De kans is klein dat hij op dat laatste onderdeel een medaille kan pakken.

Op de massastart vormt Kramer een duo met Jorrit Bergsma. De schaatser van Team Zaanlander werd door bondscoach Jan Coopmans als reserve toegevoegd aan de achtervolgingsploeg, maar het lijkt uitgesloten dat hij dinsdag in actie zal komen.

Roest won op de Spelen al zilver op de 5 en de 10 kilometer. Bosker deed mee aan de 1.500 meter, maar eindigde daar als achtste. Bergsma kon zowel op de 5 als de 10 kilometer niet overtuigen.